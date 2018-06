KrF-stevne: Grillet pølser - ikke politikere

Kultur

Da Kristelig Folkeparti i helgen holdt sitt 44. Nerskogstevne, bar det ikke akkurat preg av at partiet seiler i motvind på meningsmålingene.

God stemning preget stevnet som også i år ble holdt på setra til Ingunn og Lars Uv. Over hundre deltakere hadde møtt fram fra bygdene omkring. Folk koste seg med grillpølser, rømme, vafler og kaffe, gikk postløp, lyttet til vakker solosang av Olav Syrstad med akkompagnement av Kjersti Kvam, ord til ettertanke av Haftor Skjelstad og naturlig vis god stevnetale, og de klappet!

Taler på stevnet denne gang var stortingsrepresentant Steinar Reiten. Reiten som representerer Møre og Romsdal på tinget, sitter i Næringskomiteen, og næringspolitikk ble naturlig nok et sentralt tema i talen. Reiten tok sitt utgangspunkt i det prinsipielle og ideologiske fundament for KrF og trakk en linje helt tilbake til Hans Nielsen Hauge, lekpredikanten som på en forunderlig måte kombinerte kristen forkynnelse med næringsvirksomhet og ble en foregangsmann for det moderne Norge.

- Sporene etter Hauge finner vi igjen den dag i dag, sa Reiten, og trakk fram blant annet fabrikken Devold som et eksempel på en virksomhet med røtter tilbake til haugianere på Sunnmøre.

Steinar Reiten plasserte KrF som sentrumsparti i spenningsfeltet mellom en næringsliberalistisk og en mer sosialistisk tilnærming til de politiske utfordringer.

- For KrF har det alltid vært et grunnprinsipp at ærlig arbeid skal lønne seg, sa Reiten, og viste til at næringsvirksomhet kan bidra til å få fram både det beste og det verste i folk. På den ene siden framhevet han bonden som er opptatt av at gården skal leveres videre til neste generasjon helst i en bedre stand enn han mottok den. På den andre siden børsspekulanten som spekulerer i høyest mulig fortjeneste på kortest mulig tid – egoisme satt i system. Det er viktig å understreke at verdiene må skapes før de kan brukes, poengterte taleren. Et KrF i sentrum ønsker å framheve den gode balanse mellom høyre og venstresiden, ikke minst gjelder det i arbeidet med de næringspolitiske sakene.

Mange av de frammøtte på stevnet er da også aktive gårdbrukere, og Reiten tok seg god tid til å prate med dem. På setervollen samlet han en ring rundt seg hvor de kunne stille spørsmål og framføre budskap rett fra hjertet. Årets landbruksoppgjør og diverse utfordringer for landbruket i regionen var sentrale tema. Reiten tillot seg også å løfte litt på sløret og ga innblikk i de interne tautrekkingene mellom Stortinget og regjeringen, spesielt i forbindelse med vårens oppgjør. KrF har fått en særlig sentral plassering nå og har fått god uttelling, ifølge Reiten, som hadde gitt klar melding til landbruksministeren på forhånd at uten skikkelig oppgjør for bøndene, kunne han glemme å få flertall i Stortinget. Landbruksministeren er en god strateg som fant det klokest å komme Stortinget i forkjøpet for å slippe å bli ydmyket. Resultatet ble et oppgjør som landbruksorganisasjonene støttet.