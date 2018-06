Nye artister til Vognildsbua

Kultur

Vognildsbua musikkfestival nærmer seg med stormskritt og nå avslører arrangøren to nye artister til festivalen på Vognildsbua første helga i august.

På fredag kommer oppdalingen Signe Sande og åpner festivalen med sin nydelige stemme. Signe opptrådde på familiedagen under fjorårets festival. Hun har også vært på scenen under jubileumsshowet til OPP-revyen, hvor hun sang sin egen versjon av «Voi Voi» fra 60-tallet, og julekonserten i Bjerkeløkkja med en rolig versjon av Bob Dylans låt «Ring Them Bells». Signe har deltatt i UKM i flere år, under årets UKM kom hun videre til fylkesmønstringa med en nydelig tolkning av «Splitter pine».

– Signe er uanstrengt og kul på scena, som om hun er født til å stå der. Og det er hun kanskje, da det musikalske talentet ligger i blodet – faren hennes, Odin Sande, spiller for bandet Bønkers. Hun har en behagelig stemme og synger egne tolkninger av låter. Låteneer ofte i singer-songwriterkategorien men også med innslag av både jazz, rock og pop. Signe, og gitaren, kan virkelig overraske og er absolutt en artist verdt å få med seg, skriver arrangøren i en pressemelding.

Lørdag åpnes kvelden av Egil Gjørtz Botten, låtskriver, gitarist og vokalist for bandet Cane Shakers som spilte på festivalen i fjor. Han har spilt både på Skifers jul og Setromkonserten tidligere. Egil har skrevet mange låter de siste årene som ikke passer inn i Cane Shakers lydbilde.

Disse låtene vil han fremføre for første gang under festivalen, sammen med noen akustiske versjoner av låter på det nye albumet til Cane Shakers, «Cosmic Mountain Tsown».

– Vi er glade for å få disse to artistene til å fullføre artistrekka denne helgen. I tillegg til de vi allerede har, Anders Jektvik, Swing’it Dixieband, Sol i skuggeskog og Sarah Frelsøy, skal disse skape mange fine musikalske øyeblikk og nydelig stemning i bakgården på Vognildsbua, skriver arrangøren i pressemeldingen.