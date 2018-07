Eldrid opptrer i borger og slott

Kultur

Operasangeren fra Oppdal, Eldrid Gorset, er i disse dager på turne i Sør-Sverige med forestillingen «La Boheme» med den Skånska Operan.

- La Boheme er en historie fra romantikken, om bohemene i Paris rundt år 1830. Dette er fattige kunstnere som liker å leve livet og drive med kunst. Så møter ei som heter Mimi en kar ved navn Rodolfo. De forelsker seg i hverandre. Etter hvert oppdager de at Mimi er syk. Det er beskrevet som en lungesykdom, så det kan vel tolkes som at hun har tuberkulose. Det er en veldig tragisk opera. Samtidig møter maleren Marcello ei som heter Musetta og blir forelsket. La Boheme er kjærlighetshistorien til de to parene, sier Gorset til Opdalingen.

Gorset spiller rollen som Musetta, hvis forhold til maleren Marcello fungerer som en slags motpol til det poetiske og romantiske mellom Mimi og Rodolfo.

- Musetta er alt annet enn en romantiker. Hun er en fri sjel og en moderne kvinne for sin tid, som helst ikke vil binde seg. Hun er impulsiv og handler ut fra sine følelser der og da. Resultatet blir at de lever i et veldig av-og-på-forhold.

Lever i nuet

Turneen består av 22 forestillinger totalt. I skrivende stund er tre unnagjort. Premieren gikk av stabelen lørdag 7. juli.

- Det er kjempespennende å få være med på noe sånt. Dette er min første hovedrolle utenom skolesammenheng. Det er en utrolig spennende erfaring, sier Gorset.

Hun setter stor pris på å få jobbe med så dyktige kolleger og føler hun lærer noe nytt hver eneste dag.

- Det å skulle prestere i 22 forestillinger av samme stykke, er nytt for meg. Jeg føler jeg utvikler meg både som sanger og som menneske ved å være med på dette. Du må hele tiden jobbe med deg selv, og hvis du en kveld har en dårlig dag på jobb, så må du bare gå videre og bestemme deg for å gjøre det bedre på neste forestilling. Du må leve i nuet og være fleksibel.

Litt som Musetta, med andre ord.

Den Skånske Operan er en frigruppe som i år er på sin 25. sommerturné.

- Det er en utrolig fin og arbeidsom gjeng, som virkelig brenner for å få opera ut til folket. Det er mottoet deres. De ønsker å gi folk som ikke har opplevd opera før en opplevelse de aldri kommer til å glemme.

Mange av forestillingene holdes i forskjellige borger og slott i Sør-Sverige.

- Det er en helt spesiell følelse å opptre i slike omgivelser. Du kommer så tett innpå publikum og vice versa. Du kan interagere med dem og får en langt mer umiddelbar respons, enn om du er i en stor svart sal, der du ikke kan se om det faktisk er noe publikum til stede. Det er helt vidunderlig.

- Ingen diva

At forestillingen settes opp i gamle borger og slott, gjør også at de fasilitetene en opera vanligvis har tilgang på, ofte ikke er der.

- Vi må improvisere ganske mye. Vi lager enkle kulisser som er tilpasset de forskjellige lokalene. Vi frakter og setter dem opp selv. Den Skånske Operan er et veldig inkluderende kompani. Vi er alle med på alle ledd av produksjonen. Vi er ikke bare sangere. Det setter jeg veldig stor pris på. Du må kunne synge bra, selv om du har vært med og båret tribuner tidligere på kvelden. Det nytter ikke å være noen diva i denne oppsetninga, for å si det sånn, ler hun.

- Har du noen framtidsplaner?

- Til høsten skal jeg begynne på masteren min ved operahøgskolen i Oslo. Så det blir to år der. Jeg kommer nok til å ta på meg noen jobber samtidig, så jeg ikke er helt blank igjen når jeg er ferdig med studiene. Det er viktig å opparbeide deg noen kontakter og et nettverk. Det blir nok mest småoperaoppsetninger, konserter og events i den perioden.

Gorset har også lyst til å komme hjem til Oppdal for å sette opp konsert etter hvert.

- Det begynner å bli en stund siden nå. Jeg har ingen konkrete planer ennå, men det hadde vært artig å tatt med meg noen venner fra Oslo og satt opp konsert. Jeg har tenkt en del på å få gjort noe i hjembygda, igjen.

- Hva er ambisjonene på sikt?

- Å kunne leve av å synge opera. Så kunne jeg tenkt meg å gjøre noe i andre land også, som Danmark og Tyskland. Det er veldig artig å være i Sverige. Så er jeg veldig glad i å være delaktig også i det kunstneriske og i selve produksjonen. På sikt har jeg lyst til å starte på mine egne prosjekter. Jeg har lyst til å stå litt i bresjen for forestillingene og ta enda større ansvar, så jeg får bredere kompetanse og blir mer allsidig på sikt, sier hun.