Stiller ut kunst som passer til moderne interiør

Kultur

Kunstutstillingen på Håggåsetra i Gisnadalen går i år av stabelen mellom 10. og 19. august.

Unni Larsen og Børge Dahles kunstutstillinger har blitt en populær sommertradisjon for kunstglade rennbygg og oppdalinger.

Årets hovedutstiller er billedkunstner Mari Follinglo fra Trondheim.

- Mari er ganske kjent i kunstmiljøet i Trondheim og har hatt mange utstillinger der. I år har hun også hatt flere utstillinger sørafor, hvor hun har solgt veldig bra. Hun maler bilder som passer bra blant mer moderne interiør og design. Hennes non-figurative og fargerike kunst appellerer gjerne til de litt yngre generasjonene, sier Unni Larsen.

Håndverkerne Trude Helgesen og Anne Mette Christiansen kommer også med sine varer.

Helgesen lager brukskunst i naturlige og røffe materialer som blant annet tre og betong. Alt lages for hånd. Hun stiller også med foto.

Christiansen jobber som sølvsmed og smykkedesigner. Hun jobber ofte med fargerike smykker og er opptatt av at smykkene hennes også skal være til hverdagslig bruk.

- Vår erfaring er at kunstnerne som kommer hit, ikke forventer all verdens til salg i en fjelldal i en så liten kommune som Rennebu, men at de alltid blir positivt overrasket. De selger gjerne like mye her, som de gjør på gallerier i Oslo og Trondheim. Når folk først tar turen til Gisnadalen ens æren for å besøke en kunstutstilling, så blir de gjerne en stund. I byene dropper folk gjerne innom på snarvisitt i forbifarten.

Utstillingen åpner, som vanlig, samme dag som Rennebumartnan og varer i en uke.

- Tanken bak å legge åpningen til samme dag som martnan, er at vi synes det gjerne kan skje flere ting samtidig. Nå kan de som stikker oppover for martnan, se flere deler av kommunen samtidig. Det er nok mange som ikke har vært i Gisnadalen, som hadde hatt godt av en tur hit, smiler Unni.

Galleriet på Håggåsetra trekker vanligvis bra med folk, særlig på åpningsdagen og i helgedagene.

- Folk liker settingen. Flere kommer fordi de trives i området. De tar seg god tid, setter seg ned og tar en kaffe og bruker generelt mye tid på å se utstillingen. Når folk kjører inn hit, setter de gjerne av en dag til turen.

Larsen og Dahles første utstilling på Håggåsetra fant sted i 2007. Siden har de invitert kunstglade folk på besøk så godt som hvert år – og noen ganger flere ganger i året. Konserter har det også blitt.

- Nå har vi falt ned på at det er nok å arrangere én utstilling i året. Det er mye jobb, sier Unni.