Mille Kristine ble trollbundet av god fortellerkunst

Kultur

Rundt 130 personer var innom Bortistu på søndagens familiedag, og de besøkende representerte alle aldersgrupper. Det var ogå litt av hvert å finne på, uansett alder.

Ulike typer grillmat, vafler og kaker stod på menyen, altså var maten noe som burde passe de fleste.

For de yngste var hestene et veldig populert innslag. Det er jo litt store disse dyra, så Viktoria Sesaker (4), var litt spent da hun ble løftet opp i salen. Men med vante hester og vante hestejenter til å lede dem, var alt greit.

Bortistu er som et lite museum å regne, for her er det mange ting fra langt tilbake i tid tatt godt vare på. Enkelte deler av gården er så og si uforandret, og fremstår i dag slik den gjorde den gang for lenge siden.

Leif Helmersen drev gården sammen med kona Inger Marie i flere år. Leif er en god historieformidler, og han fortalte om gårdens historie og om flere av gjenstandene som er der, noe som vakte stor interesse for store og små.

Mille Kristine (7) kommer fra Trondheim og jenta virket trollbundet av Leif sin fortellerkunst. Gården, som faktisk har drevet med turisme i århundrer, drives i dag av datteren Linda Mai Helmersen Weiseth og ektemannen Rune Weiseth. Eller som Leif sier det;

- Vi driver ikke med turister, her på Bortistu har vi har gjester.