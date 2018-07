Ukens blomst - Anne Riise

Kultur

Ukens blomst går til Anne Riise, som er butikksjef på motebutikken Match på Domus. Vår tipser beskriver Riise som en dame som alltid er skikkelig blid og hjelpsom, og skryter videre av at hun er veldig serviceinnstilt og dyktig til å få de som besøker butikken til å føle seg vel.

- Nå ble jeg helt skjelven, dette hadde jeg aldri trodd. Så superkoselig! Dette setter jeg virkelig stor pris på, sier hun og er tydelig preget av påskjønningen og det faktum at en av hennes kunder har kontaktet Opdalingen for å tipse om at hun fortjener en liten oppmerksomhet for måten hun er på.

- Jeg blir helt flirfull og satt ut, ler hun og tilføyer at hun tar det som et kompliment.

- Det tyder jo på at du gjør noe riktig, når folk setter så stor pris på deg, sier hun og påpeker for fjerde gang hvor mye hun setter pris på blomsten og tanken som ligger bak.

Riise er født og oppvokst i Oppdal. Hun tilbrakte 11 år i Oslo, før hun flyttet hjem igjen i 1998.

- Oppdal er en fantastisk plass å oppdra unger. Det er som en eneste stor lekeplass. Vi er heldige som får bo her.

Anne har jobbet på Match i fem år og vært en del av motebutikkbransjen i 26 år. Før hun begynte på Match, drev hun motebutikken Gemma i Oppdal i fem år. Mange av hennes faste kunder fra Gemma, har blitt med på «flyttelasset» til Match. Det setter Anne stor pris på.

- De faste langtidskundene mine betyr mye for meg. Det er fantastisk stor stas at de har vært med meg i så mange år.

Den blide og sprudlende butikksjefen synes det er viktig å være blid og imøtekommende til alle som stikker innom butikken.

- Det koster så lite å være trivelig. Jeg håper humøret mitt skal smitte over på andre. Å gjøre andre glade, er noe av det koseligste jeg vet om.

Riise stortrives med å jobbe i motebutikk.

- Noen synes kanskje mote er unødvendig og tullete, men det er gøy. Og det er aldri unødvendig å ha det gøy. Å ha det gøy er en viktig del av livet. Å shoppe seg glad, kan være en herlig følelse, sier hun.

- Det er givende for meg å hjelpe folk med å finne klær til alle anledninger. Det er futt og fart hele tida i denne jobben. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag.