Moskusokse ruslet rundt i Midtbygda

Kultur

Torsdag 23.7.1964

Moskusoksen i Oppdal

Denne moskusoksen som har ruslet rundt i Midtbygda, opptrådte for fullt hus mandag kveld på gården Lien. Fra Oppdal sentrum gikk bilene i kolonner som på en travel dag på riksveg 50. Oksen sto som regel rolig og studerte sitt interesserte publikum. Et og annet utfall skremte de skuelystne noe tilbake. Likevel var det en som kom så nær at han fikk med seg noen dyrebare hår av det flotte dyret. Mange var tydelig imponert over det flotte dyret. Storparten av de som så moskusen, så den for første gang.

Torsdag 24.7.1952

Prydsaum

Da det ser ut for at det er mange som har interesse av å lære prydsaum, vil Opdal Husflitsutsal prøve å halde eit kurs i dette. Vi har vore så heldig å få frøken Aud Kongshaug til å taka dette kurset. Ho er nett ferdig med lærarinnekurset på Industriskulen. Det er og tanken med dette kurset at ein skal få læra så mykje at ein kan få saume kvitsaumen i Oppdals-skjorta. Sjå annonsen. K. Øye.

Torsdag 22.7.1965

Oljegrusing i Drivdalen

Oljegrusleggingen på E6 i Drivdalen har gått etter planen, og en er ferdig med de 16 kilometrene fra Rislia ca. en mil overfor Oppdal sentrum til Nestavoll. Oljegrusleggingen skal fortsette ennå i fjorten dager. Deretter blir det en pause en uke. Strekningen fram til fylkesgrensen som nå står tilbake, er på halvannen mil. En rekner med å være ferdig med leggingen i løpet av august. Drivdalen er et av de tørreste steder i fylket. Vegdekket blir fort "oppspist" og skikkelig dekke trengtes sårt. Neste sommer er det meningen å legge oljegrus på strekningen Støren-Haltdalen. Ellers opplyser vegkontoret, ifl. Arbeider-Avisa, at vedlikeholdet går sin vante gang og at vegene stort sett er fine trass i stor turisttrafikk.

Torsdag 24.7.1941

Veldig turisttrafikk

i fjellet er det i år og det er uvanleg fint å ferdes i skog og mark, da det er sjelden at det er så tørt. På «Vangshaugen» i Grødalen er det til stadighet fullt hus og det er mange som forgjeves har spurt om å få overnatte der.

Fredag 27.7.1934

Erik O. Sneve

Kårmann Erik O. Sneve døydde sundag i ein alder av 89 år. Han var i lang tid gardbrukar på Snøve. Erik var frisk til han for umkring ein månads tid sidan datt ned frå ein stol og slo forderva den eine handa si. Han vart då sengeliggande og kom seg ikkje til att. Erik O. Sneve var særleg kjent for det uvanleg gode humøret sitt.

Onsdag 28.7.1999

Går mot suksess

Etter bare en drøy måneds drift, tyder mye på at etableringen av Rennebu Tre- og Laftesenter på Berkåk blir en suksess. Besøket på utstillingsområdet er upåklagelig, og flere av samarbeidspartnerne melder om stor etterspørsel etter hytter.

Fredag 27.7.1934

«Namngjetne kvinnor

er fyldige», skreiv Nina Arkina i Nynorsk Vikeblad for ei tid sidan. Kva segjer dei slanke opdalsgjentone til det?

Tirsdag 29.7.1986

Lokalavis i Midtre Gauldal og Rennebu

«Sambygdingen» blir navnet på den nye lokalavisa for Midtre Gauldal og Rennebu. Det er usikkert når den første utgaven kommer ut, men det planlegges å skje en gang ut på høsten. Avisa planlegges å komme ut to ganger i uka. Avisa skal ha kontor på Berkåk og Støren. Arbeidet med den nye avisa startet etter at Gauldalsposten gikk inn. Samtidig har Rennebu kommune vurdert en omlegging av meldingsbladet Rennebu-nytt. Både Midtre Gauldal og Rennebu kommune har gått inn med en aksjekapital på 100.000 kroner hver. Også næringsliv, lag og foreninger er invitert til å tegne aksjer. Tidligere journalist i Sør-Trøndelag, Helga Gilberg, blir sannsynligvis redaktør i «Sambygdingen». Målet er å få 2000 abonnenter.

Torsdag 28.7.1938

Ny jords felter

på Nerskogen blir mer og mer optatt. Og det blir en temmelig blandet befolkning. I det siste har både en Oslogutt, en frosting og en vestlending overtatt hver sitt bruk i Sør-øiene.