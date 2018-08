Sylt en sommerfisk

Kultur

Sommermat

Denne fisken, som for mange er det ultimate tegnet på sommeren, er egentlig en langveisfarende type. De store makrellstimene – og de kan bli virkelig store! – beveger seg noen ganger flere tusen kilometer til både Storbritannia og Spania for å gyte før de vender tilbake til våre nordlige farvann, akkurat i tide til å bli høyt elsket sommermat. Norske fartøyer henter opp over 200.000 tonn makrell i året, og alt blir heldigvis ikke makrell i tomat-pålegg.

Stekt makrellfilet med hjemmelaget, sur agurksalat og kokte nypoteter er smaken av barndom og sommer, men du sløser med mulighetene hvis det er den eneste måten du serverer den på.

Jeg bruker ofte makrellen som et lynraskt tømme-kjøleskapet-måltid. Eller egentlig er det grønnsakskuffen som tømmes. Det ligger stort sett alltid en enslig gulrot, et syrlig eple, en halv paprika, en agurksnubb, en vårløk eller purre og noen tomater. Det ser ikke ut til å være nok til å bli et måltid, men vi skal jo ikke kaste mat, heller? Det tar bare et par minutter å kutte opp restene, vende dem i bitte litt olje, salt og pepper og servere med en hjemmesyltet makrellfilet på toppen.

Siden det er ganske mye eddik i syltelaken, holder det med olje og krydder på salaten.

La heller de forskjellige grønnsakene komme frem med smakene sine mot den fete og litt syrlige fiskefileten. Gulrot og agurk blir de vennlige, nøytrale smakene, mens vårløken og paprikaen byr på litt skarpere motstand. Tomat er som alltid friskt, men hvis du i tillegg har et syrlig eple, kan det hende du blir overrasket over hvor godt det er med sprøtt, knasende fruktkjøtt sammen med det myke fiskekjøttet.

Det er smart å utvide repertoaret sitt når det gjelder makrell, for det finnes knapt en sunnere fisk i norske farvann. Den er smekkfull av omega 3, og undersøkelser av norsk fisk har heldigvis ikke funnet de samme nivåene av tungmetaller som er avdekket andre steder. For sportsfiskere er makrellen en artig fisk å fiske etter, siden det blir mye fangst på kroken hvis du først støter på en stim. Og skulle du fylle bøtta med fisk, er det greit å ha flere måter å lage den på. Makrellen kan både stekes, dampes, syltes, kokes, grilles og røykes, og for sushielskere er en bit fersk, rå makrell en godsak.

SYLTET MAKRELL MED SALAT

(4 porsjoner)

2 store makrell

SYLTELAKE

3 dl eddik

5 dl vann

1 løk

1 laurbærblad

noen dillkvister

salt

4-5 hele pepper

Salat av det du har i kjøleskapet, som tomat, paprika, agurk, kald kokt potet, gulrot, syrlig eple og vårløk, og en skje rømme på for å avrunde det hele.

Fileter fisken og legg filetene i ett lag i en ildfast form. Kok opp lake med løk, krydder og urter og hell den kokende over fiskefiletene. La formen stå på kjøkkenbenken til laken har fått romtemperatur og sett den så i kjøleskapet til neste dag.

Løft fiskefiletene ut av laken og la dem renne av på et rent kjøkkenhåndkle. Server enten med kokte nypoteter, agurksalat og rømme, eller som her, med salat.

Tips: Hvis du ikke er noe god på å filetere fisk, kan du i stedet skjære renset rundfisk i 4–5 cm tykke skiver. De trenger litt mer tilberedningstid, siden de er tykkere, så kok opp laken i en kjele, legg fiskebitene nedi, kok opp igjen til laken så vidt begynner å røre på seg og sett til avkjøling.

LUKTFRITT: Det har lett for å bli stram lukt i huset når sommermakrellen stekes. Syltet makrell gir derimot god, frisk fiskeduft og deilig smak siden fettsyrene ikke blir brent til det ugjenkjennelige.