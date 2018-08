Tilbake i «storstuggu»

Kultur

- Nå skal vi tilbake til «storstuggu» vår, som hele bygda har brukt i mange år. Den har vært savnet, og nå får vi i tillegg finværsgaranti og stort dansegulv, sier Frode Hårstad.

Han snakker om After-sau-arrangementet, som arrangeres i forbindelse med Fjell- og fårikålfestivalen i oktober. Stein Mellemseter har akkurat presentert planene om at en av festivalens store høydepunkt flyttes fra teltet på torget og inn på Oppdal turisthotell.

- Festivalen ser etter måter å forbedre seg på, og å heve kvaliteten. Da hotellet åpnet dørene igjen, så fikk jeg idé om at det er et stort lokale her. Etter å ha pratet med Steinar Furnes og Erik Sæther, så fant vi ut at vi hadde en felles interesse; After-sau passer inn her, sier Mellemseter.

After-sau er countrymusikk og fest på lørdagskvelden i forbindelse med festivalen. Flere ganger har det vært nære på at arrangøren har måtte avlyse.

- Det har tidligere vært inne i et telt, og det er spennende utendørsidrett. Det har vært noen vindkast som har gjort at vi har vært i nærheten av å avlyse et par ganger, i tillegg til at det er kaldt. Samtidig er det spesiell stemning i teltet, men vi har vurdert det slik at vi tror det blir mye triveligere med after-sau i turisthotellet. Hotellet er kjent for å skape god stemning, sier Mellemseter.

Der det tidligere har vært slutt klokken 24 for festen, blir det nå åpent så lenge hotellet har mulighet.

- Det vil bli en mye lengre kveld for oss. Den vil vi fylle med linedance, talentshow som tidligere og Frode Hårstad & the NeverNeverBand, sier Hårstad.

Han legger til at det vil bli linedanceøvelse hver onsdag i september for de som har lyst til å lære seg å danse før festivalen.

Talentkonkurransen har vært en suksess, og både Hårstad og Mellemseter er imponert over hvor mange talent som finnes i bygda. Nå åpner Hårstad for påmelding.

- Talentkonkurransen har vært bra og positiv for kulturlivet i bygda. Det er mange som har vist frem skjulte talenter, sier han, om konkurransen som har reisegavekort på 5000 kroner i førstepremie.

Hotellsjef Erik Sæther er glad for at de får være med som en samarbeidspartner til festivalen.

- Vi er utrolig glade for å få arrangementet hit til huset. Fjell- og fårikålfestivalen er et godt fundamentert arrangement i regionen, og vi ser frem til å kunne bidra. Vi ser frem til å ta i mot 450-500 gjester inne hos oss i oktober, sier han.