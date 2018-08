Disse riksteaterforestillingene kommer til Oppdal

Kultur

Riksteatersjef Tom Remlov har laget et mangfoldig repertoar for teateråret 2018/2019, som ble presentert i Oslo onsdag 15. august.

- Riksteatret skal by på teater som gir oss som bor her i landet opplevelser og erkjennelser som kan samle oss og sette oss i stand til å virke for det samme, fordi vi både forstår og behersker det som forener oss, sier Remlov i en pressemelding.

I høst og i vinter kommer følgende forestillinger til Oppdal:

Tung tids tale

Olaug Nilssens prisbelønte roman «Tung tids tale» blir nå teater i Marit Moum Aunes regi. De to har tidligere samarbeidet om en rekke publikumssuksesser, og skal nå altså levendegjøre romanen om en mors kjærlighet og kamp for et barn som er annerledes.

Georgs magiske medisin - Roald Dahl

Passe rampete teater for hele familien. Kan allerede vise til et betydelig forhåndssalg, så her er det ventet fulle saler på samtlige av Riksteatrets spillesteder.

Fuglane - Tarjei Vestas

Fuglane er dramatisert og filmatisert en rekke ganger, både her hjemme og i utlandet. Til våren presenterer Riksteatret Vesaas’ mesterverk i en helt ny versjon, laget av Lasse Kolsrud, som også har regien.

Bukkene Bruse lager rumpebrann

Endelig kan Oppdal ønske Bukkene Bruse velkommen til bygda. I denne forestillingen setter de fyr på rumpa til trollet! Dette blir en forestilling som alle kan se. Og alle - kanskje bortsett fra trollet - har god grunn til å glede seg.

Havboka - Morten Strøknes

I en liten båt langt ute i Vestfjorden sitter forfatteren og hans venn. Under dem, langt nede i havdypet, har håkjerringa sitt rike. Det er denne haifisken de to har bestemt seg for å fange - et uhyre som kan være mer enn fem hundre år gammelt, og som i mangt er mennesket overlegent. Hva slags møte blir dette? Det er utgangspunktet for boksuksessen «Havboka».