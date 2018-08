- Det er viktig med et alternativ

Kultur

Veien til voksenlivet

Human-Etisk forbund i Oppdal er i gang med planleggingsprosessen før et nytt konfirmasjonskurs. I overkant av 20 ungdommer i Oppdal og Rennebu velger hvert år å konfirmere seg humanistisk, det som før i tiden ble kalt borgerlig.

- Det er viktig at ungdommene har et alternativ. Dette er et tilbud til de som ikke ønsker en religiøs konfirmasjon, sier Ivar Bøe, lokalleder i Human-Etisk forbund.

Kurset går over ti kvelder der viktige temaer er livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter. Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og refleksjon over etiske problemstillinger.

- Det er ikke noe krav om medlemsskap, og det er heller ikke krav om at man må melde seg ut av statskirken for å konfirmere seg hos oss, sier Bøe og Magni Øveraas, som er med på gjennomføringen av konfirmasjonskurset.

Bøe og Øveraas sier at man ønsker å dyrke personaliteten til de ulike ungdommene, og at det er fint at ikke alle er like.

- Det er et kurs i det å bli voksen, på et ikke religiøst grunnlag. Ungdommen må ville det selv, og her får de være i sentrum. Det er ikke trosopplæringen som er i sentrum, sier de.

Humanistisk konfirmasjon har blitt gjennomført i Oppdal 34 ganger. Nå ønsker Bøe og Øveraas at flere melder seg som kursveiledere.

- Vi er ikke så mange veiledere, og vi kan trenge litt påfyll på folk, også i Rennebu.

Tidligere har det gått ut brev til ungdommene om muligheten til å konfirmere seg humanistisk. Det er det slutt på, på grunn av personvernregler. Derfor må ungdommen selv aktivt oppsøke nettsiden til forbundet for å melde seg på.

truls.lereggen@opdalingen.no

