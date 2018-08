Frakter store og små trygt til skolen

Kultur

Per Røhjell har kjørt skolebuss de siste fem årene. Han kjører hovedsakelig uti Storlidalen. Han starter der fra morgenen av og om ettermiddagen kjører han fra Midtbygda og ut i Storlia.

– Jeg liker meg best på beste vestkant, sier han med et smil om munnen.

– Jeg ødela skulderen for 7,5 år siden og da måtte jeg finne på noe annet enn hva jeg gjorde tidligere. Det å kjøre skolebuss er midt i blinken, forteller Røhjell til Opdalingen.

– Ungene er veldig trivelige og de er herlige fra dag en. Elevene spiller på lag med deg så fremst du oppfører deg fint overfor dem og at du respekterer dem. Jeg storkoser meg når jeg kjører buss, sier han.

Onsdag var det en hendelse Røhjell fikk mye oppmerksomhet for. En elev på barneskolen var litt sent ute til skolebussen og i stedet for at det skulle oppstå en farlig situasjon når vedkommende skulle krysse riksvei 70, stoppet Røhjell bussen og gikk ut og stoppet trafikken, slik at eleven kunne komme seg trygt over veien.

– Det hender at det skjer slike hendelser som dette. Sikkerheten til ungene kommer først og det er ikke første gangen vi gjør dette. Dette gjelder alle sjåførene her i Oppdal og Rennebu, så jeg ønsker å dele oppmerksomheten med avdelingen Oppdal/Rennebu, sier han.

– Er sikkerheten til ungene noe dere har et stort fokus på?

– Det begynner vi med fra dag en. Det hender vi er nødt til å repetere beskjeder når det kommer til bruk av sikkerhetsbelte. Men de er utrolig flinke til å lytte til det vi sier, sier han.

– Hvor godt fornøyd er ungene med dere sjåfører?

– Jeg har inntrykk av at de er veldig fornøyd. De er rett og slett en herlig gjeng, sier han.

Røhjell kjører buss i skoleåret. Han har, som så mange andre elever, gledd seg til skolestarten.

– Det er bestandig artig å bli kjent med nye unger. Her på mandag var det en 1. klassing, som hadde sin første dag på skolen, som sa at han ikke skulle være med mamma og pappa til skolen, han skulle ta bussen. Han var veldig stolt da han kom på bussen og en slik reaksjon er bare herlig. Det gjør noe med deg og du blir utrolig glad inni deg av å se sånn, sier Røhjell.