Oppdal kulturråd gjenoppstår

Kultur

Kerstin Bergenwall er valgt som leder av Oppdal kulturråd, som endelig er klar for å bistå kommunens kulturaktører igjen etter å ha ligget på is de siste par årene.

- I juni ble det kalt inn til møte, hvor fremtiden til kulturrådet ble drøftet. Der kom vi frem til at det fortsatt er behov for et kulturråd i Oppdal. Å fungere som et bindeledd mellom kulturlivet, Oppdal kulturhus og kommunen, blir en viktig rolle for oss. Vi skal også være et talerør for kulturlivet, sier Bergenwall.

- Hvorfor tok du på deg rollen som leder i kulturrådet?

- Jeg brenner for kultur og ser virkelig potensialet til kulturlivet i Oppdal. Det finnes så mange kulturaktører rundt omkring som ikke synes. Det vil jeg gjøre noe med.

Det nye styret består av leder Kerstin Bergenwall, nestleder og sekretær Sverre Stenløkk (musiker), kasserer Harald Øiamo (Gammelteknisk forening) og styremedlemmene Sophie Elnan Flatval (leder i Oppdal kunstlag) og Kjetil Mæhle (styreleder i Oppdal spell- og dansarlag).

- Jeg synes vi har fått på plass et bra styre med en bred kompetanse, som skal kunne være til god hjelp for kulturaktørene i Oppdal kommune. Er det noen som føler behov for å rådføre seg med noen, er det bare å komme til oss, sier Bergenwall.

Kulturrådet planlegger å invitere til et nytt informasjonsmøte for sine medlemmer og andre aktører i månedsskiftet september/oktober.