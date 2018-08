Klar for Festningen

Kultur

Obos Festningen er en ny festival på Kristiansten festning i 2018, som går av stabelen. Den største headlineren til festivalen er Kygo.

På lørdag står Hanne Mjøen fra Oppdal på scenen ved festningen. Andre artister som blant annet skal spille lørdag er Eva Weel Skram, OnklP & De Fjerne Slektningene, Gabrielle og Julie Bergan.

Artisten fra Oppdal har hatt et forrykende år. I påska fikk hun spille på hjemmebane, under ungdomskonserten i Oppdal. I april spilte hun sin første konsert utenfor Norge, i Berlin.

Konserten var en showcase på «Ja Ja Ja», en månedlig klubbkveld hvor nordiske artister får vise seg frem i blant annet Berlin, London og Wien i regi av de nordiske musikkeksportkontorene.

– Det var sykt gøy! Det er greit å komme seg utenfor Norges grenser og spille. Spesielt når man får så bra respons. Jeg er fornøyd så lenge publikum danser, og det var det flere som gjorde, uttalte Hanne fornøyd da Opdalingen møtte henne backstage etter opptredenen i Berlin.

I tillegg spilte hun på X2 Festivalen i Volda.

I juni var hun en av artistene til H&M Loved Music-arrangementet i Oslo og hun slapp ny låt sammen med Jimi Somewhere, som også ble spillelistet på P3.

I juli deltok hun på Livestockfestivalen på Alvdal og på Parklivfestivalen. Til helga er hun klar for å spille i Trondheim, som er så godt som hjemmebane for artisten.

Også for høsten har Mjøen store planer. I slutten av september skal hun til London, for å spille på et liknende showcase som hun gjorde i Berlin tidligere i år.