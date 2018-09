Kultur

Ukens blomst - Arve Withbro

Forrige helg trakk Postgirobygget over to tusen publikummere til Grovasætra på Nerskogen. Den sjuende Nerskogskonserten ble en ny suksess, og markerte samtidig at Arve Withbro nå gir seg som medlem i hovedkomiteen.

Ildsjene hadde trua på konseptet fra første stund, men Withbro innrømmer at det var et stykke å gå, før de kunne ønske Vamp velkommen på scenen til den aller første Nerskogskonserten i 2012.

– Det hele hang i en tynn tråd, for det var en del penger som måtte på plass. Takket være støtte fra Rennebu og Oppdal kommuner, samt bidrag fra utviklingsprogrammet Blilyst, fikk vi inn nødvendige midler. Blilyst anbefalte oss å legge dette til side, men vi fikk da penger til slutt, forteller han.

Når Withbro ser tilbake, er det først og fremst teamarbeidet han setter mest pris på. Han kan ikke få fullrost de andre komitémedlemmene nok, selv om det til tider kunne gå hett for seg på møtene.

–Det har til tider vært heftige debatter, men det er høyt under taket hos oss, og vi har vært et dyktig team som har stått sammen, sier han.

Han husker tilbake til den første konserten med Vamp, som kanskje det aller beste minnet etter sju år i komiteen.

–Det var ilddåpen, og det kom nesten to tusen. Det gikk faktisk an, og var en helt fantastisk opplevelse, sier Nerskogspatrioten.

Arve Withbro må tenke seg om når vi spør om han har en favorittartist han gjerne ser entrer scenen på Grovasætra.

–Jo Nesbø og Di Derre, sier han. Og Kurt Nielsen, legger han til.

Det er alltid ting som kan forbedres med slike arrangement, blant annet logistikkmessig. Noe Arve Withbro er helt innforstått med.

–Vi er jo aldri i mål, sier han som selv har krysset målstreken for siste gang etter sju år som general for Nerskogskonserten.