Bedriftsfriidrett - en suksess

Fredag 2.9.1983

Spente arrangører virret rundt på idrettsanlegget mandag kveld. Det skulle arrangeres bedriftsfriidrettsstevne for første gang. Skulle arrangørene bli de eneste som møtte opp? Eller ville det dukke opp en del mer og mindre spreke sjeler?

De kom. Og det i hopetall. Nærmere tredve karer støtte kule og hoppet lengde. Slik bredde kan ikke friidrettsklubben vise til engang. Damene var ikke fullt så mange, men innsatsen var på topp. Det er ikke riktig å trekke fram navn og prestasjoner, men én ting er sikkert: Resultata var imponerende gode. Og ikke minst, det kunne ha vært plass til mange fler. Riis Glassindustri, Frati, Haldor Sæteren Stenbrudd og Gatekjøkkenet stilte med utrolig mange. Damelaga til Domus fortjener også all honnør. Det var litt synd at de kom så sent. Stevnet begynte faktisk klokka sju det. Men mange manglet. Hvor var for eksempel kommune-ansatte? Bankene var også svært så tamme? Ja, i det hele tatt, de som ikke stilte får ta seg sammen til neste gang. Ja, for dette må gjentas. Da må stevnet starte tidligere på kvelden, og øvelsesutvalget trenger kanskje ikke å være så stort. Det var mange som var støle på tirsdag, har vi hørt.

Men det er sunt, det gjorde godt og det var artig. Arrangørene kom i mål ti minutter før tidsskjemaet, og det var bra. Vel møtt neste gang, og takk til alle som så på, som deltok, som hjalp til og til Lennart på Turistheimen som serverte nydelig blåbær-suppe. Samme suppe vil bli servert på Oppdalsmila i oktober. Vi sees igjen, da.

Fredag 29.8.1969

Lønset samfunnshus

er nå på det aller nærmeste ferdig, i alle fall innvendig, og vil bli tatt i bruk førstkommende lørdag med Lønset Idrettslag som den første arrangør. Videre er huset allerede bortleid tre helger framover. Dette skulle tyde på at det er bruk for huset, og huset må endelig brukes så mye som mulig. Når vi nå har fått et godt, nytt forsamlingslokale, la oss da gå sammen om å verne om huset, la det bli et verdig sentrum for undervisning, idrett, møter og festligheter. Vi har etter beste evne forsøkt å gjøre vårt til at huset skulle bli solid og pent, la oss alle gjøre vårt til at huset kan være like pent i en årrekke framover. La oss holde orden både innenfor og utenfor.

Vel møtt i Samfunnshuset.

Styret.

Mandag 1.9.1941

Nok korn i 20 mndr.

Adressa har rekna ut at Sør-Trøndelag har nok korn til byen og fylket i 20 mndr. med den nåværende rasjoneringa. Imidlertid må nok distriktet dele med andre.

Torsdag 29.8.1963

«Mange bekker små»

Tre kjekke jenter, Ellen og Ragnhild Rudshagen og Siv Maren Ekrem har holdt utlodning og fått inn kr. 45,-. Pengene har de gitt til Oppdal sykehjem og vi vil få si dere mange takk for gaven.

For Oppdal sykehjem

s. Bjørg Syrstadeng.

Torsdag 25.8.1938

Ekspropriasjonssaken ved Haugen skule i Opdal

I anledning av at kommunen har besluttet å ekspropriere vatn på fru Dorthea Aunes gård Sæther forelå i Opdal herredstyre meddelelse om at høiesterettsadvokat Clausen påtar sig saken for kommunen. Fra høiesterettsadvokat Klingenberg forelå meddelelse om at han skulde føre saken for fru Aune.

Torsdag 30.8.1951

101-åring gir råd

Askjel Knutsen Skare, som er 101 år og den eldste gårdbruker i Møre og Romsdal, skriver i Sunnmørsposten bl. a.: «Må jeg sige til Eder: Vær inkje Sportsidioter. Jeg har aldri drevet Sport i mine Levedager, hverken vond Sport eller anden, men lagt Vinn på nyttigt Arbeide, og det har synt etter det også.» De fleste 70-åringer skjelver nok mer på handa enn Askjel Skare gjør, skriver bladet.

Fredag 27.8.1937

70 år

Sivert Gorset, Frosta, fylte fredag 20. ds. 70 år. Gorset er født i Opdal og drev i ungdommen som anleggsarbeider, men kom så til Holtermann på Sluppen og flyttet senere til Frosta. Han blev gift med Kristine Vingesli fra Frosta. På Frosta har han særlig drevet med nylands- og steinarbeid, og i sine gode stunder forteller han gjerne mange stubber fra gamle dagers rallarliv – på ekte opdalsmål. «Nidaros».

Onsdag 2.9.1964

På Engan

er dei ikkje nøgd med avgjerda frå departementet. Skyt dei laus på moskusoksane? Det blir møte no tirsdag og ein får vone at det blir ei ordning.

Mandag 1.9.1941

Opdal lensmannskontor

er flyttet til Bjarke. Kontortid 9-13 og 16-19.

Fredag 27.8.1937

Ola Setrom

har gjort ein lengre tur nedover Gudbrandsdalen og heilt til Vesle-hamar. Millom anna vitja han Inge Krokann. På årsmøtet i Noregs høgskulelærarlag heldt Setrom foredrag. Årsmøtet vart halde på Hundtorp.

Onsdag 2.9.1964

Takk!

Når gardsvegen vår no er grusa og mesta fullt ferdig, vil eg med dette seie hjarteleg takk til alle som har hatt med vegarbeidet å gjera. Ein særskilt takk til Oppdal kommunestyre for alle pengar dei har vore så snill å bevilge til vegen. Utan deira hjelp har det nok ikkje vorte nokon ny veg i Kleivgaran.

Hjarteleg takk!

O. E. Liabø.

Fredag 28.8.1936

Død

En kjent mann på Nordskogen, bonden Trond Krokann, far til diktaren Inge Krokann er død 78 år gamal. Den avlidne var kjent som ein snild og roleg mann.

Mandag 1.9.1941

Kortspill på toget forbudt

Hovedstyret for statsbanene har på foranledning av klager i dagspressen innskjerpet overfor konduktørpersonalet på togene å gripe inn mot hasardspill (kortspill) om penger.

Fredag 28.8.1936

Apotek i Opdal?

En del opsittere i Opdal sendte ifjor høst en anmodning til Opdal herredstyre om pånytt å gjøre henvendelse til myndighetene angående oprettelse av et apotek på stedet. Før saken blev sendt departementet, blev den forelagt distriktslægen til uttalelse. Da Opdal herredstyre har nevnt at apotek på Opdal også vil ha stor betydning for Rennebu herred, hadde Rennebu herredstyre ifølge anmodning fra socialdepartementet saken til uttalelse i møte mandag. Ordføreren uttalte at et apotek i Opdal neppe vil stå for omsetning fra andre deler av bygden enn fra strekningen omkring Ulsberg og øvre Rennebuskogen. Hakvaag syntes man måtte gjøre det man kunde for å få apotek i Opdal. Havstøl foreslo: Herredstyret ser gjerne at det blir oprettet apotek i Opdal, men tror ikke det blir nevneverdig omsetning hertil, undtatt til Øvre deler av bygden. Forslaget blev enstemmig vedtatt. (Adresseavisen)