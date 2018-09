- Jeg er utrolig glad over å kunne feire 100-årsdag sammen med en god venninne

Kultur

Torsdag 30. august fylte Ragna Rolvsjord 100 år. Maria Bachmann fylte 100 år i dag og i den forbindelse, ble det arrangert en større feiring av begge to.

Hovedpersonene selv synes det er veldig stas å fylle 100 år.

- Jeg er heldig som får være frisk og så klar i hodet, forteller Ragna Rolvsjord til Opdalingen.

Marie Bachmann startet dagen med å lese opp telegrammet hun hadde fått fra Kong Harald og slottet. I telgrammet stod det følgende; "Fru Helga Marie Bachmann. Mine hjerteligste gratulasjoner i anledning deres 100-års fødselsdag. Harald R."

- Det er veldig artig at vi som venninner kan feire denne dagen sammen. Det er veldig hyggelig at det blir gjort stas på oss, sier Marie.

- Damene fortjente å bli gjort stas på

Ragna feiret dagen forrige uke, mens Marie skal feire i kveld sammen med familie og venner. Til festen er 88 personer invitert.

Det er Øystein Volden som har stått i bresjen for å arrangere jubileumsfeiringen. For initiativet han tok, ble han takket av bursdagspersonene selv og familien deres.

- Ingvild Dalseg spurte meg på et tidspunkt om jeg var i slekt med noen av damene. Så vidt jeg vet er jeg ikke det. Det ble snakk om 100-års feiringen på sykehjemmet og damene fortjener å bli gjort stas på. Dermed var det bare å sette i gang med å planlegge en feiring for dem, sier Volden.

I tillegg til kake og kaffe, bidro Signe Sande og Oline Rogstad med musikk. De sang bursdagssangen og de spilte sangen "Tuppen og Lillemor" for jubilantene.

- Å fylle 100 år må være stort

Varaordfører Ingvill Dalseg tok også turen til helsesenteret for å kaste glans over jubilantene. Hun hadde tidligere lest telegrammet fra kongen sammen med Marie og overbrakt blomster til dagens bursdagsbarn fra kommunen.

- Det å bli 100 år må være stort. De siste ukene har det vært et fokus på 100 år i Oppdal og jeg har tenkt mye på hvor mange år 100 år egentlig er. Jeg har to døtre og jeg har pratet mye med dem om dette. Vi googlet hva som har skjedd på 100 år og der har du perspektivet. 100 år er lang tid, sier Dalseg.

Da Marie og Ragna ble født i 1918, var 1. verdenskrig på hell. Den ble avsluttet 11. november samme år. 1918 startet på en tirsdag.

- 100 år er mye livsvisdom og en stor familie, med barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. 100 år er veldig mye tålmodighet, mye arbeid, fysisk aktivitet og mye turer i fjellet. Det er med stor ære at jeg står her i dag og får lov til å hedre to damer som har fylt 100 år, sier Dalseg.

