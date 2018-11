Markerer 40 år for konsertfilmen The Last Waltz

Kultur

På selveste Thanksgiving vises The Last Waltz på kino i Oppdal. The Band med en stjernerekke av artister som Joni Mitchell, Bob Dylan og Neil Young for å nevne noen.

Før filmen spiller Egil Gjørtz Botten ei splitter ny Cane Shakers-låt i kinosalen.

- Det er ikke tilfeldig at Egil spiller før filmen, sier kinosjef Morten Haagensen, som forteller at Gjørtz Botten er den som hat tatt initiativet til å få The Last Waltz på kino i Oppdal.

Cane Shakers-låta som har premiere før filmen er tungt inspirert av The Band.

- Dette må være en perle å vise i Oppdal. Oppdal har et musikkmiljø sterkt inspirert av amerikansk rock og jeg tipper de aller fleste musikerne har hatt kraftig rotering på platespilleren av artistene i denne konsertfilmen. Det er derfor veldig stas å kunne få tak i en skikkelig kinoversjon av Martin Scorceses film. Dette vil bli helt magisk i kinosalen, sier han.

Det er 40 år siden The Last Waltz filmen kom ut. En av historiens beste dokumentar/konsertfilmer om avslutningskonserten til The band.

The Band består av Robbie Robertson, Levon Helm, Richard Manuel, Rick Danko og Garth Hudson. Musikken de lagde sammen har gjort enormt inntrykk på verdens og Oppdals musikkmiljø gjennom årene.

The Band holdt på sammen i seksten år, seksten år på veien, åtte av de i barer, klubber og små lokaler før det ble store nok til å fylle store festivalet og arenaer. Dette er deres siste konsert, en feiring sammen med veldig kjente amerikanske artister som de har hatt med å gjøre gjennom årene. bl.a. Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton, Joni Mitchell, Ronnie Hawkins, Van Morrison, Muddy Waters, Ringo Starr, Emmylou Harris, Ron Wood og Dr. John.

Konserten ble som denne filmvisningen holdt på Thanksgiving, som i 1976 var 25. november. De 5000 i publikum ble servert tradisjonell kalkunmiddag før konserten.