Solgte ut 1200 billetter på kort tid

Kultur

Førstkommende fredag er Dumdum Boys tilbake i Oppdal, seks og et halvt år etter deres siste, forrykende konsert.

- Dette er kvelden mange har ventet på. Alle 1200 billetter ble utsolgt på forholdsvis kort tid, skriver bookingansvarlig Guri Hokseng i Oppdal kulturhus i en pressemelding.

Dumdum Boys har en forrykende festivalsommer bak seg, og ga, overraskende for de fleste, ut nytt album, "Armer og bein", i oktober i år.

Som en av de fire store i norsk rock, er det nok ikke mange som kan unngå å ha et forhold til Dumdum Boys. Bandet er dypt forankret i den norske folkesjela. Verken prisdryss, salgssuksesser eller lovord fra etablissementet for øvrig har rocket ved Dumdum Boys’ fandenivoldskhet, spilleglede og trøkk når de står på scenen. Prepple, Kjartan og kompani viser år etter år at de er kanskje landets beste liveband.

DumDum Boys består i dag av Prepple Houmb, Kjartan Kristiansen, Aslak Dørum og Sola Jonsen.

Sammen med deLillos, Raga Rockers og Jokke & Valentinerne omtales de som en av «De fire store» innen norsk rock på 1980-tallet.

Til sammen har de gitt ut 11 studioalbum, og mange har et nært forhold til låter som «Englefjes», «En vill en», «Splitter Pine» og «Enhjørning».