Ønsker forslag til Ildsjelprisen

Kultur

Ildsjelprisen deles, tradisjon tro, ut under Nyttårskonserten til Oppdal juniorkorps og Oppdal musikkforening. Denne går av stabelen første helga i Oppdal kulturhus.

Juryen består av representanter fra Oppdal juniorkorps, Oppdal musikforening, Oppdalsbanken, idrettsrådet og kulturrådet. Denne tar utgangspunkt i innsendte forslag for å finne en verdig mottager.

- Prisen består av et diplom til vinneren, samt en pengepremie på kr. 10.000, som ildsjelen skal gi videre til et lag/forening etter eget ønske. I tillegg sponser Oppdalsbanken middag for ildsjelen med familie/venner, skriver Oppdal kulturråd i en pressemelding.

I pressemeldingen oppfordrer kulturrådet folk å sende inn gode forslag til kandidater på e-post til kulturrådet innen førstkommende mandag.

Disse har mottatt Ildsjelprisen tidligere:

Sigrid Mesloe (2017)

Siw Fagerhaug, Line Aukrust, Tove Havdal og Vigdis Westman (2016)

Ståle Flotten (2015)

Oddbjørn Klett (2014)

Margot Pawlik (2013)

Arnt Erik Gorset (2012)

Inger Eithun og Eldbjørg Mesloe (2011)

Odd Magne Mellemseter (2010)

Kari Lunde Riise (2009)

Ingvald Haugan (2008)

I statuttene for Ildsjelprisen står følgende kriterier: