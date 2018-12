Camilla (37) blir agent på NRK i beste sendetid

Kultur

Camilla Therese Grøseth fra Oppdal er med som deltaker i NRKs nye storsatsing, realityserien «Den Ultimate Agent».

Fra 12. januar og ni påfølgende lørdager, vil deltakerne konkurrere om å være den beste agenten. Deltakerne deles inn i to lag, der taperlaget hver uke må sende hjem en person.

- Det var en sinnssykt kul opplevelse, innleder Grøseth (37) entusiastisk, da Opdalingen slår på tråden etter at NRK presenterte deltakerne på sine nettsider torsdag morgen.

På feltoppdrag i Budapest

- Vi var ute på oppdrag i Budapest (Ungarn), hvor hele serien er innspilt. Oppgavene kunne løses på mange forskjellige måter. Vi måtte sette oss inn i ting vi ikke hadde noe kunnskap om på forhånd og vi måtte lære oss å improvisere for å løse de utfordringene som ventet oss. Det var tøft, men utrolig gøy, sier 37-åringen.

Hvilket lag som løser oppgavene sine best avgjøres av en jury. Taperlaget må hver uke sende tre av sine medlemmer i hinderløypen «Flukten». Den som taper «Flukten» må reise hjem.

At hun meldte seg på, dagen før søknadsfristen gikk ut, kaller Camilla for en tilfeldighet.

- Pappa sendte meg tidlig melding om at dette kanskje var noe for meg. «Ja, kanskje», tenkte jeg, men så glemte jeg det. Dagen før søknadsfristen gikk ut, fant jeg igjen meldingen og tenkte at jeg likegodt kunne søke. Produksjonsselskapet visste hvem jeg var fra før, siden jeg var innom Farmen i et kvarter for noen år siden.

Konkurransemenneske

Camilla beskriver seg selv som et skikkelig konkurransemenneske. Den egenskapen får hun virkelig bruk for i «Den Ultimate Agent».

- Jeg elsker å konkurrere, det er min greie. Samtidig synes jeg også det er veldig interessant og koselig å bli kjent med nye folk, og lære dem å kjenne på godt og vondt. Jeg følte ikke jeg kunne si nei, da jeg ble tilbudt plass.

Hun sier at innspillingen føltes som å være midt i en parallell verden.

- Vi fikk opplæring i ting jeg aldri trodde jeg noensinne skulle prøve meg på.

Å oppholde seg i Budapest i en lengre periode, står igjen som en annen høydare for Camilla.

- Vi fikk ikke utforsket Budapest så mye utenom innspillingen, men byen er såpass åpen at du får sett masse gratis når du kjører rundt i byen, og herlighet for en fantastisk by det er. Jeg skal uten tvil tilbake dit.

«Den Ultimate Agent» er et nytt konsept i Norge. Camilla er spent på hvordan det blir mottatt blant folket.

- Vi trenger nye konsepter

- Jeg håper virkelig det slår an. Vi trenger noen nye konsepter, da det er mye av det samme som går igjen på tv. Vi deltakerne har fått se en promo av programmet og det var dritspennende. Jeg tror det blir utrolig kult.

- Hva kan publikum forvente?

- Det virker som at det er lagt opp til å bli mye spenning. Samtidig får vi veldig varierte oppgaver. Det kommer aldri to like episoder, da det alltid skjer noe helt nytt.

Hun beskriver programmet som «skikkelig feelgood TV».

- Det er klassisk familie-TV fra NRK. Det er ikke bare smil og latter, og jeg var innom de fleste spektrene i følelsesregisteret i løpet av innspillingen, men dramaet ligger i handlinga og ikke i form av splid mellom deltakerne. Kommer det en sesong to, vil jeg anbefale alle om å søke om å få bli med!