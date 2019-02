Astrid S kommer hjem for å holde konsert: - Det blir det kuleste jeg har gjort, noen gang

Kultur

10. mars kommer Astrid Smeplass hjem til Rennebu for å holde konsert. Dermed går en drøm i oppfyllelse for rennebujenta.

Hun annonserte konserten på Instagram tirsdag kveld, der hun la ut en video.

- Jeg gleder meg skikkelig. Det blir det kuleste jeg har gjort noen gang, sier hun.

I oktober spilte hun intimkonsert i Bygdapøbben på Berkåk, i forbindelse med innspilling av video til P3 Gull. Den gangen uttalte hun til Opdalingen at det var en liten drøm som gikk i oppfyllelse da hun fikk spille for venner og familie.

Nå gleder hun seg til konserten, og sier det blir stas å komme hjem til Rennebuhallen.

- Det er så sykt kult, og jeg er så glad for at vi endelig har fått til dette. Det er første gang jeg har egen konsert i Rennebu, det føles veldig stort, sier hun og legger til at alle hennes tidligere opptredener i hjembygda har vært i forbindelse med blant annet UKM eller kulturskoleoppsetninger.

Ingrid Koksvik, Astrids mor, sier til Opdalingen tirsdag kveld at hun gleder seg til Astrid kommer hjem.

- Jeg har fått med meg at hun kommer hjem ja. Det er kjempeartig, og det blir stas, sier hun.

Sist helg ble Astrid kåret til årets trønderske artist, og Emotion er nominert til "Årets låt" under Spellemannsprisen.