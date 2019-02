Kjempeinteresse foran konserten med Astrid S - halvparten av billettene er allerede solgt

Kultur

I løpet av drøye seks timer i dag (onsdag), er det solgt 600 billetter til konserten 10. mars med Astrid S i Rennebuhallen.

- Nå er halvparten av billettene allerede solgt. Hipp hipp hurra, sier Kenneth Teigen i Rennebumartnan AS, på vegne av arrangementskomiteen, som for øvrig består av Berkåk Rock ved Knut Berntsen og Stig Rune Bråthen, Frivilligsentralen ved Maj Britt Svorkdal Hess og Karin Aasbakk, Rennebu Kommune ved ordfører Ola Øie og leder for servicetorget Janne Havdal Nordbø.

"Som mange andre over hele verden, så har flere aktører i Rennebu over lengre tid jobbet for en konsert med Astrid S. her i Rennebu. Nå dukket muligheten opp, og en gruppe med ulik kompetanse, pågangsmot og dugnadsånd, slår nå til og sørger for denne unike konsertopplevelsen.

Astrid Smeplass selv har jo i lengre tid signalisert at hun har ønsket å opptre på hjemmebane, og vi vil presisere at hun personlig har gitt oss en meget gunstig avtale for at vi skulle få til dette!

Noe av det unike med Astrid S. utenom talentet for sang/musikk, er at hun aldri har glemt hvor hun kommer fra, og benytter enhver anledning til å skryte av Rennebu/Berkåk – kort oppsummert: RØTTER og VINGER. Måten Astrid bestandig opptrer på i forhold til hjembygda si, gjør det ekstra motiverende for oss i Rennebu å få til dette", skriver arrangørene i en pressemelding.

Det er i utgangspunktet plass til 1200 mennesker i Rennebuhallen, hvilket betyr at det kan være lurt å ikke drøye det for lenge, om du ønsker å sikre deg adgang til en unik anledning til å oppleve verdensartisten på hjemmebane.

Hjemmebane blir i denne sammenhengen nesten for et understatement, Astrid er vokst opp bare noen meter unna Rennebus storstue.

Praktisk informasjon fra arrangøren

Dørene til Rennebuhallen åpner kl. 16.00. Astrid S og bandet går på scenen kl. 18.00. For de som ønsker å sitte, så anbefaler vi at dere møter opp tidlig, for i 2.etg. har vi en sittetribune!

Ellers så jobber vi som arrangører bl.a. med opplegg for salg av kaffe, og div. annet i forbindelse med konserten, samt annen tilrettelegging, Konserten blir et familiearrangement og er 100 prosent alkoholfritt.