Ny musikkvideo fra Halseth - se den her

Hilde Halseth slapp i dag hennes nye låt, «Flyg din vei», med tilhørende musikkvideo. Det blir den første av flere låter og videoer som rennebukvinnen slipper i år.

- Det vil komme flere låter utover våren og sommeren. Jeg skriver låter fortløpende og har flere liggende klare, som jeg skal i studio med etter hvert, sier Halseth til Opdalingen.

Innspilt i Oppdal

Planen er å spille inn videoer til alle låtene hun slipper i år.

- Det er litt fint med video, siden det forsterker budskapet i tekstene mine. Du får med deg innholdet på en helt annen måte, når det følger med en video du kan se på.

Videoen er regissert av Jørn Hoel og Halseth selv og ble spilt inn i Oppdal.

- Vi filmet den i Osen i 15 minusgrader. Jeg trodde jeg skulle fryse i hjel, men det var en artig prosess. Og det var verdt frysinga, da jeg så det ferdige produktet. Jeg synes videoen forsterker det teksten handler om.

I første omgang slippes musikken kun på youtube og diverse strømmetjenester. Halseth forteller samtidig at det slettes ikke er usannsynlig at låtene på sikt vil resultere i et studioalbum.

Inspirasjon til musikk og tekster finner hun i sitt eget liv. Hun beskriver melodiene som «voksenpop», mens tekstene er skrevet på rennebudialekt, gjerne om temaer som opptar henne.

- Har du noen artister du henter inspirasjon fra?

- Kari Bremnes er en artist jeg liker godt. Henne har jeg hørt mye på. Jeg liker både melodiene hennes og det at hun forteller historier i musikken sin. Det gjør jeg også i mine egne låter. Innholdet i tekstene tar utgangspunkt i mitt eget liv, så vil det bestandig være rom for tolkning.

Personlige tekster

Noen av låtene er mer personlige enn andre, forklarer hun.

- Jeg tar for meg tema jeg er opptatt av, ting som betyr noe for meg – som kjærlighet, vennskap og, som denne sangen handler om, vennskap.

- Jeg håper folk tar seg tid til å sette seg ned og høre og se musikkvideoen. Så blir jeg selvfølgelig glad hvis det er noe som faller i smak. Jeg er egentlig ganske kritisk mot meg selv, men jeg er kjempefornøyd med denne låta og det er faktisk det viktigste oppi alt. Jeg føler den fikk det uttrykket jeg ønsket, da jeg dannet meg et bilde i hodet underveis i skrivinga.

Halseth skryter av musikerne hun hadde med seg i studio, Ronny Kjøsen (Flukt), Øyvind Smith (Rasmus og verdens beste band), Stian Lundberg (Johndoe), Magne Almås (Sie Gubba) og Jo Ranheim (Perikom).

- De er kjempeflinke. Jeg ga dem litt frie tøyler til å spille slik de selv ønsket og er veldig fornøyd med sluttproduktet. Nå er det bare å håpe på at andre også liker det, og at de oppdager noe nytt i låten for hver gang de hører den. Det gjør jeg fortsatt.

Spiller konsert

I sommer kommer Halseth til Oppdalsporten for å spille. Der har hun ikke med seg fullt band, men Stephen Carlson er med på gitar.

Halseth har den siste tiden oversatt tekstene i flere av sine gamle låter fra engelsk til rennbygg.

- I dag skriver jeg kun på min egen dialekt. Jeg føler det blir så mye mer rett for meg, samtidig som det gir musikken et særpreg. For folk herfra blir det også lettere å forstå hva jeg snakker om. Er det noen som har problemer med å forstå dialekta, kan de bare søke opp ordene de ikke forstår, ler hun, og påpeker at hun har unngått de aller «breieste» uttrykkene.

Artisten kommer fra Berkåk, men er i dag bosatt i Trondheim.

- Stolt av opphavet mitt

- Jeg er stolt av dialekten min og stolt av opphavet mitt, slår hun fast.

Hilde Halseth er til daglig fast inventar i bandet til Terje Tysland. Nå gir hun ut musikk på platekompaniet til trønderrocklegenden.

- Jeg er veldig glad og takknemlig for at han synes låtene var så bra at han ville gi dem ut, sier hun.

I mars reiser hun til Gran Canaria for å spille på «Trønderfestivalen» med nettopp Tysland. Der jobbes det med å få booket inn en spillejobb hvor hun også kan presentere sin egen musikk.

- Arrangøren jobber med det. Det hadde vært kjempeartig og fått spilt noen av mine egne låter der, sier hun.