Fra New York til Oppdal: - Samfunnet bygger på de samme verdiene

Kultur

Aune Sand er på plass i Oppdal kulturhus, der han setter opp en slagsutstilling med broren Vebjørns verker. Utstillingen er en såkalt pop-up-utstilling, som skal stå frem til søndag.

150 maleri er med, i hovedsaklig av Vebjørn Sand, men også noen fra Marainne Aulie.

Utstillingen har vært rundt på de norske veier uavbrutt i fire år. 60 steder har blitt besøkt, og over 300 000 har besøkt den, sier Sand til Opdalingen. Han er på sitt første besøk i Oppdal.

- Jeg har alltid drømt om å oppleve Trøndelag, og ble mer kjent i området. Og her opplever jeg bare positivitet og vennlighet, sier Aune, for tiden aktuell med Farmen kjendis på TV2.

Salgsutstillingen består av Vebjørn Sands verker fra den romantiske perioden på 80-tallet, portretter og akter, norsk natur og Sydpolen. En stor del er også fra de siste 10-12 årene, hvor Sand har malt fra krigens dager.

- Det er for å minne oss på at vi lever i et land hvor vi har demokrati og lover som gjelder for alle. Vebjørn maler i mange forskjellige teknikker, og her er det motiver fra hele hans maleliv.

Vebjørn Sand har i en årrekke hatt galleri i New York, sammen med tvillingbroren Aune og Marianne Aulie. De bestemte seg for flere år siden at de skulle reise hjem til Norge og vise frem Vebjørns verker da de ble 50. Nå har det altså vært fire år på veien.

- Det er ikke så stor forksjell på New York og Oppdal. Det bygger på de samme verdiene. Det er hardt arbeid og dyp respekt for det som er rundt deg, naturen, menneskene. En ekte New Yorker er en som har stor kjærlighet til menneskene rundt seg, byen, parkene og elva som renner forbi. Jeg var så heldig at jeg fikk møte en fem-seks gutter i 15-årsalderen nettopp, og det lyser på lang vei at Oppdal er et veldig godt lokalsamfunn. Du ser det med en gang, de verdiene til de guttene, de er universielle. Det handler om respekt som rotfestede byggeklosser, sier Aune Sand.

Et originalt verk fra Vebjørn Sand kan kjøpes fra 6000 kroner.