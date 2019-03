Kultur

Torsdag ble det meldt om at alle de 1200 billettene til konserten med Astrid S på Berkåk neste søndag er solgt.

For etternølerne er det likevel håp:

- Det er enda etterspørsel etter billetter, og nå har vi vurdert muligheten for å legge ut flere. Vi kan nå melde at vi kan glede noen få av de som ønsker å kjøpe billetter, at vi har lagt ut 50 billetter for salg. Da blir det fullt hus, sier Kenneth Teigen i arrangementskomiteen fredag formiddag.