Oppdalsrevene på plass i Kina

Kultur

Fredag 12.3.1971

Ny bestyrerinne ved sykehjemmet

I henhold til lov om aldersgrense har søster Sigrid Moen ved Oppdal Syke- og Fødehjem sagt opp sin stilling som bestyrerinne til fratredelse den 31. mai 1971. Stillingen har vært utlyst ledig, og ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 2 søkere. Styret for Sykehjemmet behandlet tilsetting av ny bestyrerinne i sitt møte den 26. februar. Som ny bestyrerinne ble enstemmig tilsatt søster Bjørg Syrstadeng. Søster Bjørg tiltrer stillingen den 1. juni d. å.

Torsdag 8.3.1962

Død

En av de mest kjente, eldre kvinner i Oppdal, fru Dorthea Aune, er død nær 87 år gammel. Hun var født Detlie og ble i ung alder gift med stasjonsholder ved Aune skysstasjon, Erik Aune. På Aune fikk hun utfolde sine evner som vertinne og administrator. Hun var en intelligent kvinne som hadde lett for å tilpasse seg. Hennes kunnskapsfelt var stort og spente fra jus og teater til de hverdagslige ting. Det var alltid morsomt å treffe fru Aune. Hun hadde ikke så lite av det gamle bondearistokratis egenskaper, noe som arv, fra den gamle slektsgård Detli, og som miljøpåvirkning fra sitt livsverk på Aune skysstasjon. Med henne er en av hennes generasjons mest markante personligheter gått bort.

Torsdag 12.3.1970

Astrid Volden Haugland

som i flere år har vært lærer i Ytre Arna, vant kl. damer over 30 år i skirennet «Ulriken utfor» forrige helg.

Fredag 12.3.1937

Jo Krokann

fallt ned fra en stige i fjøset og slo den ene hoften. Doktoren som blev hentet kunde konstatere en skrell i hoftebenet. Hans hustru Marit ligger for tiden på Røde Kors. Hun skal ta en øienoperasjon.

Torsdag 8.3.1962

Sverre Stensheim vant nesten 4 min. foran Rämgård

Sverre Stensheim vant sin første seier denne vinter da han i Lycksele-loppet utklasset de to svenske VM-deltakerne Rolf Rämgård og Sture Grahn. Stensheim var nesten fire min. foran Rämgård i det 60 km lange løpet, mens Grahn var nærmere 10 min. etter Stensheim.

Torsdag 5.3.1970

Trondheimrennet i helga:

Kl. A: Nr. 2 Sverre Stensheim, Snøhetta.

Kl. B: Nr. 6 Malvin Stensheim, Snøhetta.

Eldre jun.: Nr. 1 Leif Jære, Lønset.

Torsdag 12.3.1964

Oppdalscurlerne til Canada

I Norgesmesterskapet for 4-mannslag som ble avviklet på Oppdal for en tid siden, ble det som kjent et lag fra Oppdal Curlingkl. som gikk av med seieren. Premien, tur-retur Canada, pluss opphold, alt gratis, gjorde selvsagt det hele særlig spennende. Laget og lederen fra Oppdal er alt dratt avsted på «drømmereisen». Tirsdag 10. mars lettet flyet med kurs for Montreal i Canada. Det er i Calgary at curlingmestrene fra følgende seks land, Skottland, Sveits, Sverige, Canada, USA og Norge møtes for å kåre den uoffisielle verdensmesteren. Turen vil få en varighet av omlag 3 uker.

Torsdag 5.3.1942

Hans J. Mellem

har kjøpt en skogteig av lærer Chr. Storindset, Kvikne for 3 000.- kr.

Fredag 12.3.1937

Lina Fagerhaug

øydela den eine foten sin, ho datt og slo seg på holka. Doktor vart henta, men det synte seg at det ikkje var beinbrot.

Torsdag 8.3.1962

Elg på riksvegen også i Oppdal

At det blir mer og mer storvilt i Oppdal er man nok klar over, men at det vinters tid spaserer elg på riksvegen mellom Oppdal og Vognild har man ikke konstatert før nå i vinter. Forleden kom flere elger og krysset riksveg 640 ved Grøtte.

Mandag 9.3.1987

Oppdalsrevene på plass i Kina

Den siste forsendelsen med rev fra Oppdal er nå på plass i revskurene i den kinesiske provinsen Heilongjiang.10. februar gikk den siste forsendelsen av rev fra Tågvollan med adresse Kina. Tilsammen ble 600 sølv- og blårever sendt fra pelsdyroppdretter Arne Storholm. Dette er langt mer enn det opprinnelig var snakk om. Da kineserne besøkte Oppdal i høst, var det 350 rever de i første omgang ønsket å importere. Men kineserne ombestemte seg altså, og forlangte et større antall oppdalsrever. Til stor glede for Arne Storholm, som har tjent store penger på handelen med Kina.

Revene ble sendt til Kina i tre forsendelser, og i tillegg til revene fra Oppdal, kjøpte kineserne også et større antall livdyr fra Sunndal. Arne Storholm opplyser at han ennå ikke har fått noen tilbakemelding på hvordan det har gått med oppdalsrevene i Kina. De befinner seg i provinsen Heilongjiang i den nord-østlige delen av Kina, mot grensen til Mongolia. Først etter påske får Storholm vite hvordan revene har akklimatisert seg. Da kommer nordmennene Leif Schwabe og Rolf Kristiansen tilbake fra et besøk i Kina. Det var gjennom disse to at Storholm sikret seg den gullkantete eksportkontrakten.

Dersom kineserne blir fornøyd med de seks hundre oppdalsrevene, er det store muligheter for en opptrapping av den kinesiske livdyrimporten fra Oppdal.

Torsdag 5.3.1942

Hvor ble de første slåtteng på Nerskogen tatt i bruk?

Man har lite å holde seg til når man skal forsøke å finne ut når en først tok til å drive med slått på Nerskogen. Det er mest tenkelig at det først bare ble slått myrer da disse var lettest å drive.

Løvåsen er antagelig det første slåtteng som ble ryddet opp. De ligger nærmest bygda så det er trulig at de tidlig ble tatt i bruk. Jeg har festet meg ved et par stedsnavn i Leverdalen. Det er Kirkhaugen og Kirkesetra. I 1548 eiet kirka flere gårder i Rennebu, deriblant Skauge og Stamnan. Antagelig har disse slåttengene tilhørt disse gårdene. Dette skulle tyde på at det allerede da var drift i Leverdalen.

I en grensebeskrivelse mellom Rennebu og Opdal fra 1504 er Gregossletta nemt og når den er betegnet som en slette er det trulig den allerede da var ryddet til slåtteng. Det er meget som tyder på at Gregosen og Sørøyan i gammel tid har vært sentrum for Nerskogen. De ligger halvveis mellom Rennebu og Opdal så det er trulig at det der har vært møtested mellom de to bygder. En kan gå ut fra at det er sammenheng mellom fortid og nutid når disse steder er blitt sentrum for Nerskogen nå.

I. O. Rokkones.