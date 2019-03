Kultur

Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, da hele Rennebus Astrid Smeplass endelig fikk komme hjem og holde konsert i bygdas egen storstue.

Det ble en triumf for den internasjonale sangstjerna, for aldri før har det vært så mye folk inne i Rennebuhallen på en gang. Det eneste som til en viss grad kan måle seg med publikumstilstrømningen denne snørike vinterkvelden i mars, er de fordums konsertene med Sissel Kyrkjebø og Aleksander Rybak. Det begynner å bli lenge siden.

- Dette er virkelig stort for meg. Å holde denne familiekonserten var både fint, skummelt, artig og rørende på en gang, sa Astrid S til Opdalingen etter at siste strofe var sunget og siste tone var spilt.

Sitteplassene på tribunen ble tidlig fullsatt, og på gulvet i hallen ble det trangt foran scena lenge før Astrid S gikk på scena. En av de som tålmodig ventet på at konserten skulle begynne, var mamma Ingrid Koksvik. Mammahjertet var nok ganske stolt da hun så alle menneskene som kom for å høre dattera synge.

- Jeg gleder meg veldig, men det er litt vanskelig å ta det innover seg. Jeg blir heller ikke så rørt i nuet, det kommer helst i ettertid, når Astrid står på scena, er hun på en måte "bare" en artist, sier hun.

Konserten åpnet med Emotion, og så fulgte de på rekke og rad, Jump, Breathe, Hyde og Think Before i Talk.

- Nå er jeg skikkelig nervøs, for det er første gang på lenge at jeg skal spille gitar, sa Astrid før hun fremførte en nedstrippet og nydelig versjon av Does She Know.

Hun benyttet også anledningen til å komme med et stikk til gutta boys. Hun er nemlig ikke helt enig i at det bare er jentene som til tider kan oppføre seg dramatisk og være vanskelige å forstå.

- Guttene er minst like dramatiske, sa hun og fremførte Such a Boy.

Kveldens overraskelse kom da Astrid S introduserte Hanne Mjøen som kveldens gjesteartist, og sammen sang duoen fra nabobygdene Sound Good to Me.

Astrid benyttet også anledningen til å fremheve den store dugnadsinnsatsen som er utført for å få til konsertbegivenheten i hjembygda, og som dermed har gjort det mulig for henne å få oppfylt en drøm hun lenge har båret på.

- Mamma og pappa har mast hver gang jeg er hjemme om å få dette til, men det er ikke så enkelt som de vil ha det til. Derfor tusen takk til alle frivillige, og tusen takk til alle som kom, sier hun med et stort smil.

- Wow. Du er en av de beste Rennebuambassadørene i hele verden, sa en overveldet ordfører Ola Øie og overrakte si unge sambygding en blomsterbukett da konserten var over.

Etter at den temmelig nøyaktige en time lange konserten var over, dannet det seg en lang kø av (stort sett) unge fans som ville ha en selfie med sitt store forbilde.

Og Astrid skuffet så visst ikke. Alle fikk en bit av stjerna, og det var ikke få ungpiker med stjerner i blikket som fornøyd tuslet ut i vinterkvelden med bilde av seg selv og idolet trygt lagret på mobilen.

Astrid S kom til sine egne - ble tatt i mot som en dronning - men har fortsatt føttene godt plantet på bakken. Det ble også tid til et hjertelig gjensyn med jentegjengen fra oppveksten på Berkåk, og Astrid var ikke snauere enn at hun inviterte dem alle med på en liten pizzafest, før hun og crewet satte seg i bussen og tok fatt på turen tilbake til Oslo.

Vi våger påstanden; Astrid S er den aller beste ambassadøren Rennebu har. Punktum!