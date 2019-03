Arrangøren er lettet og stolte

Kultur

"Tusen takk til dere alle for en fantastisk jobb og en kongedag i Rennebu! Det var utrolig gøy at dere snudde dere så raskt rundt, og vi er utrolig imponert over all jobben, gleden og engasjementet. Vi har nettopp ankommet Oslo, alle hilser så mye. Takk igjen", skriver manager Halvor Marstrander mandag morgen til arrangørene av søndagens begivenhet i Rennebuhallen.