Bomber og bananer - for en gjeng

Kultur

Elever ved Rennebu barne- og ungdomsskole som har "Sal & Scene" som valgfag, fremførte tirsdag en eksklusiv forestilling for medelevene sine i kultursalen i Rennebuhallen.

Handlingen utspiller seg på flyplassen, der hvor vi møter en brokede forsamling av ansatte, reisende - og mange andre rare eksempler fra menneskeheten. Blant annet ei flyvertinne med flyskrekk!

"Bomber og bananer" er en klassisk farse, der bakgrunnen for intrigene er Helene som blir vraket av han hun har kjær. Tølperen er selvsagt piloten Per Crash, og den forsmådde allierer seg med terroristen Cato for å ta den ultimate hevn. Med hjelp av en bombekoffert planlegger hun like godt å sprenge flyet piloten fører.

Andre mer eller mindre tvilsomme individer som akkurat denne dagen er på flyplassen, er Harry og Bjarne som stort sett er ute etter pene damer, mens Hans Bang er bekymret flyplassdirektør.

På flyplassen dukker også Banan-Berit opp med kofferten full av nettopp bananer, og når kofferten forveksles med bombekofferten, ja da ...

Lærer Rune Skjolden forteller at de 19 elevene i "Sal & scene" har jobbet med forestillingen siden jul. Bortsett fra selve manus, er scene, kulisser, rekvisita og alt det andre laget av elevene selv.

Elevene boltret seg på scenen til stor fornøyelse fra publikum, men Skjolden har lite oppløftende ord å komme med for de som kunne tenkt seg å oppleve galskapen. Det foreligger nemlig ingen planer om flere oppsetninger av stykket.

Så da trøster vi oss med noen fotominner som dere finner øverst i denne saken.