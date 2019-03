Folkekjært band i akustisk drakt

Kultur

Etter å ha eksistert som liveband i godt over tretti år, har deLillos det siste året valgt å gjøre helt akustiske konserter.

Det er flere grunner til dette. På alle de utgivelsene gruppa har kommet med, helt siden den første singelen i 1985, har den akustiske gitaren blitt brukt som et element i musikken. Den akustiske gitaren er ofte også instrumentet en låtskriver komponerer sangene sine på, og intet unntak for deLillos. Altså et kjærkomment instrument gjennom alle tider.

Førstkommende lørdag gjester de Oppdal kulturhus.

I 2017 ga deLillos ut sitt hittil siste album "La oss bli fri, for all nostalgi", og det var her det akustiske for første gang ble gjennomført som et konsept på en hel innspilling. Denne plata ble spilt inn live for et lite publikum på EN mikrofon i en stor gammel stue på Frogner. Samspillet, og den måten og lytte til hverandre på, ga bandet mersmak til å utvikle dette som et mer fast opplegg også når det gjaldt å spille alle de andre sangene. Enten de er godt kjente og etablerte deLillos sanger, eller om de er blant de som ikke har vært ofte spilt.

- På mange steder, særlig kulturhus, så møter deLillos et sittende publikum og nettopp da er det akustiske lydbildet noe som fungerer bra. Det blir et veldig hyggelig møte mellom sal og scene, der både musikken, tekstene og verbale pussigheter mellom låtene skaper god kontakt, skriver bandet i en pressemelding.

- Selv om bandet sitter på scenen og spiller vare og fine låter, uten forsterkere og gitarvreng, så spilles det også låter med rocka energi. deLillos er stolte av disse konsertene, og lover en storartet kveld med mye variasjon, står det i pressemeldingen.