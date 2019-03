Kultur

Ukens blomst går til hjelpemiddeltekniker Morten Steen, som kjører ut hjelpemidler til de som trenger det i Oppdal.

På kontoret hans i hjelpemiddellageret ved Oppdal helsesenter står de mest nødvendige og mest brukte hjelpemidlene – alt fra rullestoler og rullatorer til dusj- og toalettstoler.

Steen kjører også ut og monterer teleslynger for folk, men disse ligger ikke på kommunalt lager.

- Slike hjelpemidler må det søkes om, så leveres de hit fra hjelpemiddelsentralen i Trondheim hvis søknaden godkjennes.

Steen er en del av et medisinsk rehabiliteringsteam bestående av ham, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Steen er den eneste i Oppdal som har tittelen som hjelpemiddeltekniker.

- Vi jobber veldig godt sammen og hjelper hverandre. De skal ha en del av æren for denne hederen. Men blomsten vil jeg beholde selv, ler han muntert.

Vår tipser omtaler Steen som en hjelpsom kar som er raskt ute når behovet for hjelpemidler oppstår. Han beskrives også som en veldig tålmodig mann.

- Jeg får mange positive tilbakemeldinger. Det er veldig trivelig det. Da blir det så du prøver å yte litt ekstra.

- Hva synes du om at kollegene dine er så fornøyde med deg at de ringer avisa?

- Det setter jeg veldig stor pris på. Da gjør jeg noe rett! Jeg føler egentlig ikke at jeg gjør noe ekstra, jeg liker å få fra meg arbeidet og bli ferdig med det. Når hjelpemiddelet til en bruker ikke virker, kan det tilsvare at vedkommende blir helt hjelpeløs. Et hjelpemiddel kan være «føttene» til en person.

Steen sier det gjør noe med ham, å være ute for å hjelpe folk.

- De jeg besøker er så blide og medgjørlige, selv om de kan være i en veldig vanskelig situasjon. Mange har alvorlige sykdom der utfallet er døden, og likevel så er de veldig positive når jeg er besøker dem. Det forundrer meg. Jeg finner det beundringsverdig.

Han har nå vært fast ansatt som hjelpemiddeltekniker i snart fem år. Tidligere jobbet han som steinhugger hos Minera skifer. Innskrenkinger der førte til at han og mange andre mistet jobben.

- Jeg hadde vært litt borti dette tidligere og da de utlyste stilling var jeg heldig og fikk jobben. Jeg merket med en gang at dette var en jobb som passet meg veldig godt. Det er fint, allsidig arbeid. Jeg har aldri to like arbeidsdager på rad. Jeg trives også godt sammen med kollegene mine, brukerne og de pårørende.

Steen mener det er viktig å ha en løs tone med folk, sånn at ikke alt blir så alvorlig hele tiden.

- Jeg tuller litt med brukerne og de er med på spøken. Du ser selvsagt an situasjonen til brukerne, men jeg kjenner mange av dem og de kjenner meg, gjerne gjennom foreldrene eller besteforeldrene mine. Mange setter pris på å prate om ting de husker fra gamle dager. Det er artig å slå av en prat. Jeg tar meg gjerne tid til å slå av en prat i fem-ti minutter, jeg tror det betyr litt for folk at jeg ikke bare raser fra meg og haster videre.

For Steen har hektiske dager. Han er ansatt i 70 prosent stilling som hjelpemiddeltekniker og 30 prosent som vaktmester ved sykehjemmet. Han skulle gjerne hatt flere ressurser på hjelpemiddelteknikersiden.

- Det blir jo mer og mer folk som trenger hjelpemidler. Vi får stadig flere eldre i Norge og den nasjonale målsettingen er at folk skal bo hjemme lengst mulig. Da må vi legge til rette for det. I dag hender det at jeg ikke rekker å kjøre ut alt så fort som jeg hadde ønsket. Det føles litt vondt å se hjelpemidler stående på lageret, fordi jeg ikke har rukket å kjørt dem ut enda.

Han møter mange folk som har kommet ut for ulykker eller sykdom.

- Det takler jeg bra. Det er klart du blir mer herdet med tiden, men jeg har alltid klart å unngå å tenke på det som er trist og elendig.