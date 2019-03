Rennbygg er en av Norges fremste musikere

Kultur

Joakim Bergsrønning fra Rennebu er med på Peer Gynt-stemnets avslutningskonsert «Ved Rondane».

Kåre Conradi, Mari Eriksmoen og et 15-manns storband byr på kraftfull energi med Duke Ellingtons «Peer Gynt»-musikk under ledelse av Nationaltheatrets kapellmester Per Christian Revholt. I årets finale inviteres publikum til en komplett konsertopplevelse der to av Norges fremste scenekunstnere fremfører både klassiske perler av Ibsen og Grieg og overraskelser fra et mer moderne repertoar.

- Dette blir en helt unik opplevelse med Duke Ellingtons store Peer Gynt-suite med full storbandsbesetning, og så får vi Grieg i klassisk, god tolkning, sier en stolt Ellen Horn.

Til storbandet har Per Christian Revholt satt sammen sitt drømmebesetning med 15 av Norges fremste musikere. Per Christian Revholt er Nationaltheatrets musikalske leder gjennom over 30 år. Han har hatt engasjementer ved de fleste teatre i Norge og flere oppdrag som komponist for The Royal Shakespeare Company i England.

Storbandet skal fremføre Duke Ellingtons Peer Gynt-suite.

Bergsrønning startet sin musikalske løpebane i skolekorpset. En periode som var helt avgjørende for hans satsing innen musikken. Han har også studert ved konservatoriet i Kristiansand, institutt for rytmisk musikk. Han har også vært involvert i flere musikaloppsetninger, både nasjonalt og lokalt. Han var også en del av orkesteret under oppsetningen av Les Misérables i Rennebu, i anledning 50-års dagen til Rune Skjolden.

Besetning i storbandet:

Trompet: Marius Haltli, Sindre Blostrupmoen Mølmen, Thomas Johansson og Roy Nikolaisen.

Trombone: Kristoffer Kompen, Marius Tobias Hoven og Tarjei Grimsby.

Altsax/Klarinett: Arild Stav

Altsax/Tenorsax: Børge-Are Halvorsen

Tenorsax/Altsax: Martin Myhre Olsen

Tenorsax: Magnus Bakken

Baritonsax/Bassklarinett: Joakim Bergsrønning

Bass: Ellen Brekken

Trommer: Hermund Nygård

Piano: Dag Arnesen