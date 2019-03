Bookmaker holder Astrid S som favoritt til Spellemannspris for årets låt

Kultur

Når musikkbransjen feirer seg selv med Spellemannsprisen førstkommende helg, er Astrid S en av favorittene til prisen for årets låt. Dette er en av prisene det knyttes størst prestisje til.

- Det blir en kamp mellom ålesundsartisten Sigrid Raabe og rennebyggen Astrid Smedplass, i alle fall om man skal stole på oddsspillerne, forteller Carl-Henrik Tuwezen, markedssjef i Betsson i en pressemelding.

- Vi satte opp oddsen for «Årets låt» så fort de nominerte var klare, og så langt er det «Strangers» og «Emotions» som oddsspillerne har soleklart størst tro på. Til sammen har de to låtene fått et stort flertall av alle spill som har kommet, sier markedssjefen.



Begge artistene er representanter for den oppkommende generasjonen med kvinnelige popartister som oppnår stor internasjonal suksess. Sigrid har blant annet blitt kåret til «Lyden av 2018» av BBC, samt opptrådd på Graham Norton Show, mens Astrid Smedplass for tiden turnerer i USA.



På musikkstrømmeplattformen Spotify har Astrid S sin «Emotions» blitt streamet over 17 millioner ganger, mens Sigrid sin «Strangers» er blitt lyttet til over 70 millioner ganger.



- Ser man på streamingtallene virker det jo som en opplagt seier til Sigrid, men kan skal ikke undervurdere oddsspillerne teft. Dette blir nok jevnere enn hva man skulle tro. I slike konkurranser pleier de å være treffsikre, sier Tuwezen i pressemeldingen.