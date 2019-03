Drar ut på verdensturné

Kultur

Det å være musiker er både livsstil og næringsvei for Ingebrigt Håker Flaten (47). Han er på besøk i hjembygda og nyter en ukes pause mellom to turneer på besøk hos mor Åse og søster Kari. Med bostedsadresse Austin, USA, og en jobb som innebærer et vidt spenn av ulike arrangementer, spillesteder og reiser kan man lure på hvordan han organiserer det hele.