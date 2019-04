- Rennbyggene er helt fenomenale til å støtte oss

Kultur

Kvinnegruppa i Rennebu ligger ikke på latsiden, for å si det mildt. De driftige damene samler blant annet inn penger til elsykkel til helsesenteret, og har for lengst skaffet til veie midler, og kjøpt inn, den første.

En er selvsagt for lite, så da var målet å skaffe finansiering til sykkel nummer to. Et mål som nå er nådd.

Torsdag arrangerte de basar i omsorgsboligene på Berkåk, og leder i Kvinnegruppa, Solveig Træthaug, er fra seg av begeistring.

- Hvor mye som er kommet inn, vet vi ikke, men det er i hvert fall nok til en sykkel til, sier hun, og legger til:

- Rennbyggen er helt fenomenale til å støtte oss.

Formiddagsbasaren i omsorgsboligen trakk selvsagt fullt hus, så at Træthaug har ordene i behold, er det ingen tvil om. Pengene satt løst, og med hjelp av tre runder med åresalg, samt innspurten av hoved lotteriet, er det blitt samlet inn 70.000 kroner, og vel så det.

En elsykkel koster ganske mye, og når faktum er at det er samlet inn nok til innkjøp av den andre, betyr det at Kvinnegruppa har samlet inn mer enn 140.000 kroner, og det bare til formålet "aksjon elsykkel".

- Vi har holdt på med denne innsamlingen i ett og et halvt år, og beløpet som er kommet inn, sier mye om rausheten til rennbyggen. Helt fantastisk, stråler sjefen.