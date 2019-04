Brudepike i mormors konfirmasjonskjole

Kultur

Lørdagens klesbyttedag på Frivillgsentralen i Rennebu ble en stor suksess. Så stor er oppslutningen, at arrangementet neste år mest sannsynlig flyttes til større lokaler.

- Vi vurderer sterkt å flytte neste års arrangement til kultursalen i Rennebuhallen, bekrefter daglig leder ved Rennebu Frivilligsentral, Maj Britt Svorkdal Hess.

Den store klesbyttedagen, som er et landsomfattende tiltak i regi av Naturvernforbundet, ble for andre gang arrangert i Rennebu på lørdag. Over 100 plagg kom inn, mens omtrent halvparten av disse skiftet eier. Og da holder vi sko og vesker utenfor.

- Dameklær av alle mulig slag ble byttet, til og med en Rennebugenser fikk ny eier. Det er nok noen som følte de gjorde et ekstra godt kupp, sier Svorkdal Hess.

En ekstra spiss på arrangementet, var den innlagte moteoppvisningen av retroklær. En ekstra spiss på denne igjen, var da Amalie Slettun Hovin (17), gikk catwalken, iført en brudekjole fra 50-tallet. Det synes Svorkdal Hess fortjener all mulig respekt.

- Hun var her for å selge boka elevbedriften "Trøndersnadder" har gitt ut, og ble spontant hyret inn som brud. Hun var den eneste som gikk inn i kjolen, og jeg synes det er helt fantastisk at en syttenåring (nokså motvillig) tar en slik utfordfring på strak arm, sier Svorkdal Hess.

Ikke nok med det; bruden fikk følge av en brudepike, og det gikk nærmest et gisp i forsamlingen da Emma Aasbakk Engen entret catwalken i mormors konfirmasjonskjole fra 1970.

Det ble mye gjenkjennelse, og det gikk mange historier rundt bordene, da folk fikk se klesplagg, mange av dem moteplagg fra noen år tilbake.

- Åh, sånn drakt hadde mamma, var det ei som sa og nikket gjenkjennende.

De fleste av oss erfarer nok at skap og skuffer fylles opp av klær som i mange tilfeller blir lite brukt, ja kanskje ligger de der ubrukte år etter år.

- Klesbyttedagen handler om miljøarbeid i lokal målestokk. Du kan faktisk være med og utgjøre en forskjell på forbrukersamfunnets sløseri, sier Maj Britt Svorkdal Hess.