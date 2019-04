Kultur

Happy Teater er ikke et strømlinjeformet teater. Målet for teateret er å bryte barrierer og skape vennskap og forståelse.

- Vi i Happy teater har gledet oss i to år. Dette er det morsomste vi gjør, introduserer Jannicke Tilset forestillingen med.

Alle støtter hverandre

På scenen befinner det seg et idealsamfunn i miniatyr, der alle støtter hverandre og fremhever hverandres styrker og kvaliteter. Trygghet og vennskap er nøkkelord.

Aktørene har selv vært med og bestemt hva de skal framføre. Bandet fra Oppdal kulturforum er en stødig ryggrad gjennom hele konserten.

- Skal vi gjøre det? Ja, det gjør vi, roper Inger Helen Ishoel Olsen.

Dyktige sangere

Flere dyktige sangere får vist seg fram denne kvelden. Christoffer Steffensen synger med full kraft og innlevelse. Både tekst, timing og tone sitter som et skudd. Märtha Louise Robertsen, Fride og Anna Larsdatter Megarden er noen av dem som bidrar med nydelig solosang.

Thomas Brøndbo holder en soloavdeling, der flere fra teatret bidrar på forskjellig vis. Morten Tilset kommer spontant ut på scenen for en gitarsolo.

- Jeg har gjort mye i løpet av min musikalske karriere, men dette har vært mitt absolutte høydepunkt så langt, sier Brøndbo.

Musikkutvalget strekker seg fra Kaptein Sabeltanns verden, via en ode til Rosenborg og videre til en dansbar ABBA-seanse. Teatergruppa får også med seg en videohilsen fra spillergruppa i Rosenborg.

Sterke inntrykk

- Det å være personlig er nøkkelen til et hjertespråk. Når man deler litt av seg selv skaper det forståelse og nærhet, sier Ishoel Olsen.

Knut Olav Gjerstad er et eksempel på en som gjør det beste ut av livet, selv om uhellet skulle ramme. To ganger i løpet av livet har han blitt alvorlig skadet etter påkjørsler med bil, men humoren har ingen kunnet ta fra han. Vi får se et videoportrett av ham, og det blir tydelig at hver og en av oss kan lære noe av Knuts innstilling til livet.

- Akkurat ditt smil kan gjøre en forskjell for et menneske du treffer på gaten, påpeker Inger Helen Ishoel Olsen.

Etter en slik forestilling, med både latter og tårer, vender publikum snuten hjemover med mange inntrykk og kanskje noen nye tanker på veien.