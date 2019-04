Luksus fra gatekjøkkenet

Kultur

Fish and chips har regjert som britenes foretrukne gatekjøkkenmat siden tidlig 1800-tall. Fisken var høyst sannsynlig inspirert av portugisernes deigdekkede, frityrstekte fisk «pescado frito» – og det kan tenkes at poteten opprinnelig kom med som en kostnadsbesparelse. Kombinasjonen sitter uansett som et skudd.