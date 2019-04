- Lokalmatmarkedet styrker Oppdal som matdestinasjon

Kultur

Lørdag inviterte Oppdal smak og fjell til lokalmatmarked i Oppdal sentrum, rett ved lokalene til Oppdal Smak & Behag.

- Vi gjorde dette før første gang i høstferien i fjor og så en gang til rett før jul. Da hadde vi under ti utstillere. I dag står det 24 telt her, sier en tydelig fornøyd Ketil Jacobsen fra Oppdal smak av fjell.

Planen var egentlig å arrangere et marked også i vinterferien, men da var interessen så lav at det ble avlyst.

- Vi bestemte oss for å sette inn kreftene til påske. Det ser vi ut til å ha lykkes med, gliser han.

Formålet med lokalmatmarkedet, som består av utstillere fra Oppdal, Rennebu resten av Midt-Norge, er å styrke Oppdal som matdestinasjon.

Samtlige som ikke kommer fra Oppdal, Rennebu og omegn, representerer Bondens marked – en organisasjon for lokalmatprodusenter i hele Trøndelag.

Jacobsen forteller at målet på sikt er at majoriteten av utstillerne skal komme fra Oppdal. Enn så lenge er de i undertall.

- Vi håper at flere vil starte med foredling etter hvert. Det er det som er drømmen.

Forbildet til oppdalingene er Røros. De har jobbet med å bli en matdestinasjon mye lenger enn Oppdal og har naturligvis kommet en god del lenger.

Jacobsen håper populariteten for disse markedene fortsetter og vokse. Da ser han ikke bort ifra at dette kan bli noe Oppdal smak av fjell arrangerer fire ganger i året (høstferie, før jul, vinterferie og påske) som en tradisjon.

En av lokalmatprodusentene, som er under Oppdal smak av fjell sin fane, er Trollheim gårdsmat og gårdsopplevelser fra Nerskogen.

Siv og Simen (13) Remetun Lånke hadde flere spennende kjøttretter i sortimentet, og kunne fortelle at det hadde vært bra med folk innom allerede tidlig på dagen.

- Dette er første gang det er et så fulltallig marked på Oppdal. Med denne typen markeder, du må danne et kundegrunnlag, folk må lære at vi er her. Når folk finner ut om oss, så blir dette kjempebra. Jeg tror dette er liv laga, sier Siv Remetun Lånke til Opdalingen og fortsetter:

- I dag er det vanvittig til handel i Oppdal. Om så ikke alle kommer innom her i dag, så håper jeg de etter hvert vil oppdage oss og ta en tur innom. Det er mye hyttefolk i bygda. Jeg tror de hadde satt pris på å kunne ta med seg lokale råvarer på hytta.

Hun forteller at det allerede har vært bra med folk innom boden hennes, bare en times tid etter at markedet åpnet.