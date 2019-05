Hør den nye låta til Astrid S

Kultur

Astrid S er i dag klar med sin nye singel, "The First One". Låten blir å finne på hennes kommende EP som kommer mot slutten av sommeren.

HER kan du høre låten

Låten er skrevet med de anerkjente låtskriverne Jason Gill, Justin Tranter og Amy Allen og er produsert av Jason Gill.

"The First One" er en ærlig og emosjonell skildring av ens første kjærlighet og hvordan den kan påvirke deg i lang tid, ofte på bekostning av fremtidige forhold.

- Jeg gleder meg sånn til folk får høre den, sier Astrid i en pressemelding.

I dag opptrer Astrid på Greta Thunbergs globale Fridays for Future-arrangement i Stockholm. Astrid har nylig frontet Fendis nye F is for Fendi-kampanje, og avsluttet en omfattende USA-turné med Zara Larsson.