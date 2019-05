Oppdal Friidrettsklubb med Midt-Norges nest-beste guttelag

Kultur

Fredag 23.5.1980

Den 20. Olav-stafetten ble arrangert søndag 18. mai i strålande vær. Arrangør var Freidig/Adresseavisen. Det var rekorddeltagelse med 2200 løpere fordelt i 9 forskjellige klasser.

Oppdal FIK stilte med 4 lag. På forhånd hadde en størst tro på guttelaget og dette skulle vise seg å holde stikk. Det var kun Byåsen som snek seg foran Oppdals-guttene i mål. Damelaget med nesten samme mannskap som Vollan ifjor, løp raskere i år. De kom på 13. plass. Herrelaget kom på 16. plass og old-boys kom på 19. plass. Det var en del uhell på herrelaget, men det er slike ting en må regne med i trengselen.

Sportsredaktør Vic Johansen i Adressa sa i sin jubileumstale at et lag aldri er sterkere enn sin svakeste mann, så det skal egentlig ikke sies at noen er best på et stafettlag. Det deltok altså 31 løpere fra Oppdal Friidrettsklubb og alle syntes å være fornøyd. Som reserver hadde en med S. E. Mellemseter og Oddbjørg Lundquist.

Resultater Olav-stafetten:

Gutter: 1 Byåsen 11.44, 2 Oppdal FIK 11.55, 35 lag deltok.

Damer: 1 Ranheim 12.00, 13 Oppdal FIK 12.57, 30 lag deltok.

Herrer old boys: 1 Namsen 13.44, 19 Oppdal FIK 15.12, 28 lag deltok.

Herrer senior klasse 2: 1 NTHI 29.57, 16 Oppdal FIK 31.35, 27 lag deltok.