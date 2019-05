Taktfaste og nyskapende i 20 år

Kultur

Folkemusikk- og folkerockgruppa Nordfjells startet som en kvartett i 1999 og kan i år feire 20 år som et litt særpreget folkemusikkfenomen.

I dag er Nordafjells en kvintett med fire musikere fra Oppdal; Andreas Bjørkås (fele), Even Røhjell (trekkspill), Gaute Kalstad Iversen (gitar), Knut Sneve (kontrabass), og sistemann, Øyvind Sandum (trekkspill og torader) fra Lalm i Otta. Under helgas konserter deltok også Øystein Garli Dragseth på piano.

Gruppa som liker å eksperimentere litt mer med folkemusikken og gammeldansen, slik at det i tillegg til god dansemusikk også skal være spennende å høre på, gjennomførte denne helga to jubileumskonserter, en i Trondheim og en «hjemme» i Oppdal.

Konserten ble et trivelig, lunt og hjertevarmt møte med Nordafjells sitt repertoar og historie, der man blant annet også fikk høre et par vakre nykomposisjoner.

Det ble en flott konsertopplevelse for de litt over 100 som hadde kjøpt billett, og selv om det er en stund siden gutta har spilt sammen som Nordafjells, så var det slett ikke noe å si på verken det musikalske eller kjemien der framme på scenen.

Av og til er det kanskje litt for lett for noen og enhver å overse og glemme i konkurransen med tilreisende rikskjente artister hvilke talent som finnes i bygda. Lokalavisas utsendte skulle for eksempel bare innom for å ta et kjapt bilde, men det endte med en komplett konsert- og kulturopplevelse.

Dette var en konsert adskillig flere burde ha fått med seg, og de som var der skulle nok ønske at den hadde vart enda litt lenger.