Sommerles 2019 ble kick-startet i storsalen

Kultur

Onsdag samlet samtlige 410 elever ved Aune barneskole seg i Storsalen ved Oppdal kulturhus i forbindelse med oppstarten av årets Sommerles-kampanje.

Sommerles er en nasjonal kampanje i regi av folkebibliotekene, som alle elever fra 1. til 7. klasse kan delta på. I fjor deltok hver fjerde barneskoleelev fra Oppdal på den digitale lesekampanjen. I år håper de lokale initiativtakerne på et enda bedre resultat. På landsbasis deltok 106 000 barn.

Under samlingen i storsalen, fikk elevene følge en sending av den nasjonale kick-off for Sommeles 2019 fra Tønsberg og Færder bibliotek.

Programleder Liv Gulbrandsen ledet skoleelevene gjennom en direktesending fra et bibliotek i Tønsberg, hvor blant andre den kjente barnebokforfatteren Jørn Lier Horst og sommerlesforfatter Mari Moen Holsve var gjester.

Sjetteklassingene Elsa Leesik, Aleksandra Blisko og Sonja Orkelbog var alle i godt humør da livesendingen var over.

- Jeg synes det var en spennende direktesending å følge med på, sier Elsa.

De to andre nikker samtykkende.

Jentene har aldri før deltatt på sommerles, men i år tenker de å endre på det.

- Vi har ikke planlagt hva vi skal lese ennå, men vi skal prøve å finne noen interessante bøker. Vi foretrekker spenningsbøker, smiler de.

- Det er artig at vi har et sommerlestilbud her. Det er ikke sikkert vi hadde lest bøker i sommer, om det ikke var for det.