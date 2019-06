Motys holder kåseri om Tverrfjellet gruver

Kultur

Onsdag formiddag skal gruveentusiast og pensjonert gruvegeolog Milosh Henrik Motys holde kåseri om Tverrfjellet gruver ved Oppdalshallen. Arrangementet er det Oppdal Pensjonistforening som står for.

Motys tok initiativ til å få på plass et minnesmerke over gruvedriften på Hjerkinn, og han har mye kunnskap om gruva han selv jobbet i. Han tror ikke alle er klar over hvor store verdier som ble hentet ut av gruva.

I kåseriet skal han også snakke om hvor stor betydning gruvedriften hadde for jernbanen, og hvilke tanker han har om hva det nedlagte anlegget på Hjerkinn kan brukes til i dag.

I år er det 50 år siden den offisielle åpningen av Tverrfjellet gruver. 12. juni skal det være minnemarkering og avduking av minnesmerket på Dovreplatået, der hvor mange oppdalinger hadde sin arbeidsplass.

