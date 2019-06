Dans i idrettshallen: - Mosjonen det gir er utrolig viktig for kroppen

Kultur

I morgen kveld, mandag 10. juni, arrangerer Oppdal pensjonistforening dans i Oppdalshallen. Dansen foregår til glade sommertoner med Slipersæters’ kvartett.

- Vi arrangerer dans en gang hver 14. dag eller hver 3. uke, alt etter som det passer. At det er 2. pinsedag denne gang, det passer oss fint, sier Rolf Westman til Opdalingen.

Han sier det bruker å variere på hvor mange det er som møter opp.

- Det kommer folk fra både Sunndal, Soknedal, Rennebu og selvfølgelig Oppdal. Det er bare å komme for alle som har lyst, påmelding er ikke nødvendig, sier han.

I tillegg til pardans av forskjellige variasjoner, som swing, vals, pols, reinlender og tango, blir det kaffeservering og nummersalg.

Westman påpeker hvor godt dansen gjør både for kropp, helse og for sjela.

- Hvis du har Parkinson, for eksempel, så er det nesten ikke noe annet enn dans som hjelper. Jeg tror mosjonen dansen gir er utrolig viktig for kroppen vår. Dans er noe positivt som er en glede for kropp og sjel.

Primus motoren skryter også av orkesteret, Slipersæters' kvartett, som har drevet med dette i mange, mange år.

Kvartetten består av Georg Slipersæter, Jan Sliper, Arne Skjørstadmo og Arvid Myrhaug, og er vel ansett både i Sunndal, Soknedal og i lokalmiljøet.

- De har veldig fin takt og god tone, må det sies.