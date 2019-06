En av Norges største stjerner holder show i Oppdal

Kultur

Liv Ullmann er en av våre aller største stjerner, og med «Liv» skal Riksteatret og Nationaltheatret sørge for at publikum over hele landet får møte henne der de selv bor. «Liv» blir en samtale med teatersjef Tom Remlov om livet, karrièren og alt hun drømmer om å gjøre.

– Å reise rundt i Norge og møte publikum på hjemmebane er en av de tingene jeg har hatt lyst til å gjøre igjen helt siden jeg spilte i «Lang dags ferd mot natt» på turné med Riksteatret. Denne gangen møter jeg publikum som meg selv. Som Liv. Det er hun jeg aller best liker å være, sier Liv Ullmann (80) i en pressemelding.

I «Liv» møter du både den unge skuespillerinnen, Hollywood-stjernen og den modne regissøren og menneskerettsaktivisten. Det gjennomløpende temaet vil være Ullmanns ønske om samspill med menneskene hun treffer, og det ansvaret som et stort talent medfører, enten det er for kolleger, for samfunnet – eller for publikum.

I mars neste år vil hun ta turen til Oppdal med forestillingen. I 2016 var hun også i Oppdal, da som regissør for teaterversjonen av Ingmar Bergmans «Enskilda samtal».