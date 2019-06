To vandringsmenn til Galleriet Håggåsetra

Kultur

I august er det klart for ny temautstilling på Galleriet Håggåsetra i Gisnadalen. Unni Larsen, primus motor for galleriet sammen med mannen Børge Dahle, forteller at dette blir en spennende utstilling.

Profilerte kunstnere

- Utstillinga har fått tittelen «Vandringsmenn.» Vi har gleden av å presentere to svært profilerte kunstnere, Jarle Farmen med maleri og akvarell, og Benth Owesen med glass, sier hun.

Larsen forteller at billedkunstner Jarle Farmen har gjestet Galleriet Håggåsetra ved flere anledninger, både alene og sammen andre kunstnere. Kunstneren kommer «til seters» med bilder i akryl og akvarell.

Farmen kommer opprinnelig fra Orkanger, men er nå bosatt på Melhus der han har eget atelier.

Etterspurt og anerkjent

- Jarle har gjort mange spennende veivalg i livet. Han har et sterkt og nært forhold til natur, og har et spesielt forhold til fjellene i Gisnadalen. Jarle er en etterspurt og anerkjent kunstner. Mange gallerier ønsker å stille ut bildene hans. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke kollektivutstillinger, sier Larsen.

Om bildene hans sier hun:

- Han er både nyskapende og produktiv. Motiv og fargebruk er særegent og spennende, i grensesnittet mellom abstrakt og figurativ kunst. Han har vært på setra før, og mange besøkende har ytret ønske om gjensyn. Vi gleder oss!

Inspirert av natur

Glasskunstner Benth Owesen, som har base i Oppdal, er en kunstner som flere i lokalmiljøet nok allerede har kjennskap til. Han gjester galleriet for første gang med produkter i ovnsformet glass.

- I 1975 startet Benth med keramikk. Han produserte både bruksgjenstander og skulpturer. Han var sterkt inspirert av natur, og eksperimenterte med form, glasur og teknikker. Så startet Benth med glass, og i dag er det glassarbeid som tar det meste av hans oppmerksomhet og interesse, forteller Larsen.

- Hvordan får du tak i kunstnerne som skal stille ut?

- Ofte kommer de og spør. Etterhvert har Galleriet Håggåsetra fått et positivt rykte. Jarle kjenner jeg privat, han har hytte i Gisnadalen. Benth har nevnt det noen ganger, og han og Jarle passer godt sammen, sier hun.

- Hvem kommer for å se utstillinga?

- Det er både spesielt kunstinteresserte, folk som har hytte her og ellers alle slags folk, også folk fra langt unna, som Stjørdal og Namsos. Noen syns det er fint å kombinere "martnan" med et besøk på setra. Rennebumartnan kan være andre steder enn på Berkåk, sier Larsen.

Konseptet "kulturbeite"

Unni Larsen forklarer verdigrunnlaget for konseptet "kulturbeite", som hun og mannen Børge Dahle knytter til Håggåsetra.

- Natur, kultur og menneske er viktige elementer i konseptet «kulturbeite». Relasjonen til naturen står sentralt, sier hun.

Galleriet og utstillingen åpner lørdag 10. august., og holder åpent fram til 25 august.