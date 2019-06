Fesjaa'n er tilbake og idolfinalist Kristian Raanes kommer

Kultur

Årets Rennebumartnan legger opp til en rikholdig og kortreist underholdningsmeny.

Fredag blir det konsert med Hilde Halseth og bandet, som består av Jon Anders Vold, Stephen Carlson og Raymond Ness.

- Låtene hennes er melodiøse og treffer et blandet publikum. Hilde åpner opp og gir mye av seg selv med sin tilstedeværelse, ekte og ærlige fremtoning. Hilde Halseth er for tiden aktuell med låter framført på sin egen rennebudialekt, og har gitt ut musikkvideoer som ligger på YouTube, skriver daglig leder i Rennebumartnan Kenneth Teigen i en pressemelding.

Savnet innslag er tilbake

Lørdag blir det konsert med hølondingen Ronny Kjøsen og band. Kjøsen spiller fortrinnsvis trekkspill og piano, og under årets Rennebumartna skal han spille egenkomponert musikk. Med i bandet er Øivind Smidt, Ingrid Storlimo, Morten Berger Stai, Jo Ranheim og Stian Lundberg.

Ronny Kjøsen og bandet skal også gi musikalsk tonefølge til visningen Fesjaa'n, som er et innslag mange har savnet etter to års opphold.

- Fesjaa'n er en unik visning av klær og andre flotte håndverksprodukter som er å få kjøpt på martnan, noe publikum virkelig har satt pris på. I år er det Ane Nordvik Hasselberg som sammen med gode medhjelpere har tatt ansvaret for Fesjaa`n, skriver Teigen.

Idolfinalisten spiller solo

Søndag blir det som tradisjonen tilsier konsert med kulturskolene i både Oppdal, Meldal, Midtre Gauldal og Rennebu.

Deretter entrer idolfinalist Kristian Raanes scenen. Han er fra Orkdal, men er med sine rennebuaner enda mer lokal.

- Til tross for sin unge alder har Kristian allerede rukket å utmerke seg på flere områder som musiker rundt om i Norges land. Etter fjorårets andreplass i Idol er Kristian nå ute på veien for å spille både velkjent, ukjent og egen musikk, både med eget band og alene med gitaren. Under Rennebumartnan er det soloartisten publikum får oppleve, skriver Teigen.