Knallstart på kinosommeren

Kultur

Sommeren på kino har startet meget bra. Siden skolen tok slutt har det vært 1303 personer på kino i Oppdal kulturhus. Faktisk er det bare sommeren 2015 som slår den starten de siste seks årene. Vinnerne så langt er «Kjæledyrenes hemmelige liv 2» og «Spider-Man: Far From Home».

- Strålende, sier kinosjef Morten Haagensen etter den fine starten.

- Vi hadde jo tidenes finværsommer 2018 friskt i minne, men den har vi allerede glemt. Den har vi allerede slått med 513 besøkende i samme periode. (Skoleslutt – søndag 7. juli). Nå har vi både filmene og været med oss og det vises godt, sier Haagensen.

Det er sommerens blockbustere som slår til. I tillegg de to nevnte filmene skiller skrekkdukka i «Annabelle Comes Home» seg ut. 237 stk har satt seg godt til rette i kinosalene for å bli skremt siden premieren.

- Det er gledelig at vi har hatt en så god start, men vi ser nå også veldig frem til sommerens mest sannsynlig største film; «Løvenes konge» som har verdenspremiere hos oss 17. juli. Dette er live action-versjonen av den klassiske Disneyfilmen, og veldig mange gleder seg til denne. Vi legger opp til «Den store Løvenes Konge-dagen» og viser filmen hele fem ganger premieredagen. I ulike versjoner som 3D, 2D, norsk og engelsk tale samt Atmos-versjonen til kvelds, sier han.

På den store dagen sier Haagensen at det vil bli ulike aktiviteter, blant annet dekorasjoner, verksted, ansiktsmaling og rebusløp.

- Det skal vises skikkelig at vi har verdenspremiere på Disneys eventyr, avslutter Haagensen.

Besøk så langt topp 3 (periode skoleslutt 21. juni til og med søndag 7. juli):